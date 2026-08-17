“Spider-Man: Brand New Day” superó los $2,000 millones de dólares en taquilla mundial

Durante su tercer fin de semana en cartelera, “Spider-Man: Brand New Day” logró superar $2,000 millones de dólares en taquilla mundial. Estos logros siguen llamando la atención de la industria, pues está alcanzando hitos en poco tiempo.

Por ahora, se ha reportado que la nueva película protagonizada por Tom Holland alcanzó este fin de semana $785 millones de dólares en Estados Unidos y $1,230 millones de dólares en el extranjero. Esto da un total de $2,022 millones de dólares.

Ahora, “Spider-Man: Brand New Day” pasa a ser una de las ocho películas en la historia que logra superar los $2,000 millones de dólares en taquilla. En la lista, también están incluidas “Avatar” (2009), “Avengers: Endgame” (2019), “Avatar: The Way of Water” (2022), “Titanic” (1994), “Star Wars: The Force Awakens” (2015) y “Avengers: Infinity War” (2018).

Esta película ya es parte de la historia; sin embargo, algunos expertos apuestan a que podrá seguir superando e incluso marcar nuevos retos para la industria. En la última publicación de “Variety”, se dice que “Spider-Man: Brand New Day” podría convertirse en la primera película en la historia en alcanzar los $1,000 millones de dólares en taquilla estadounidense y también la primera en lograr recaudar $3,000 millones de dólares a nivel mundial.

Las otras películas del verano

Mientras “Spider-Man: Brand New Day” seguía reuniendo miles de dólares en su tercer fin de semana; también se estrenó “The End of Oak Street”, una película de ciencia ficción de Warner Bros. que está protagonizada por Anne Hathaway y Ewan McGregor.

La película no logró superar los números del éxito de Marvel, pero logró posicionarse en el tercer lugar de la lista de películas más taquilleras en Estados Unidos. En su fin de semana de estreno recaudó $21 millones de dólares.

Por otro lado, la película animada “PAW Patrol: The Dino Movie”, de Paramount Pictures, recaudó $20.5 millones de dólares en taquilla estadounidense.

El segundo lugar de la lista lo sigue ocupando “The Odyssey”, que se sigue consolidando como la película más taquillera de Christopher Nolan. Tras cinco semanas en cartelera, ya ha alcanzado los $504.6 millones de dólares en Estado Unidos.

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