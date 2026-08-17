Subastarán histórica camiseta de Michael Jordan por más de $10 millones de dólares

Una de las piezas más emblemáticas de la historia del baloncesto profesional saldrá a subasta el próximo 15 de septiembre. Se trata de la camiseta utilizada por Michael Jordan durante el tercer partido de las Finales de la NBA de 1998, la cual se estima que podría superar la cifra de $10 millones de dólares en la puja organizada por la firma Joopiter.

La autenticidad de la indumentaria fue verificada mediante un análisis de cotejo fotográfico a cargo de la empresa especializada MeiGray, requisito indispensable para validar su cotización en el mercado de coleccionables.

De alcanzarse la valoración prevista, la icónica franela blanca con el dorsal 23 disputará el registro histórico para una prenda de baloncesto vendida en subasta pública, marca fijada en $10.1 millones de dólares en 2022 por la camiseta que el astro lució en el primer encuentro de esa misma serie.

Actualmente, el récord absoluto para un objeto deportivo utilizado en competencia pertenece a la camiseta usada por Babe Ruth en la Serie Mundial de 1932, adjudicada por $24.12 millones de dólares en 2024.

El partido en el que se utilizó esta indumentaria representó un punto de quiebre en las Finales de 1998. Tras igualar la serie 1-1 en suelo utahiano frente al Jazz de Karl Malone y John Stockton, los Chicago Bulls regresaron a su pabellón para propinar una paliza de 96-54, registrando la mayor diferencia de puntos en la historia de las finales. En esa jornada, Jordan lideró la ofensiva de su equipo con 24 puntos.

La subasta, impulsada por la casa fundada en 2022 por el artista Pharrell Williams, estará acompañada por dos exhibiciones abiertas al público durante el mes de septiembre. La prenda se expondrá en la galería Free Parking de Nueva York del 15 al 20 de septiembre, para luego trasladarse a Canon Collectibles en Los Ángeles del 21 al 26 de ese mismo mes antes de su adjudicación definitiva.

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