Mes de retrasos en NJ Transit y Amtrak por obras en el Puente Portal

Amtrak y NJ Transit están preparando a sus clientes para un mes de viajes que potencialmente podrían ser problemáticos debido a las construcciones que alterarán los horarios normales de los pasajeros, lo que, de acuerdo con lo que prometen las agencias, conducirá a un servicio mucho más confiable dentro y fuera de Nueva York.

Desde este domingo, Amtrak empezará las obras para transferir el tráfico ferroviario de una vía que cruza el Puente Portal, de 115 años de antigüedad, sobre el río Hackesack, a una vía que cruza el recién construido Puente Portal Norte.

La vieja infraestructura es una causa notoria de retrasos, particularmente cuando se atasca al abrir y cerrar para el tráfico marítimo. En varios casos, los trabajadores han tenido que golpear el mecanismo de bloqueo con un mazo para volver a ponerlo en su lugar.

El puente ha sufrido por años problemas mecánicos y de señalización, e incluso un incendio. El puente actual, de 112 años, se atasca una de cada siete veces al abrirse para permitir el paso del tránsito fluvial, declaró el entonces gobernador de Nueva Jersey, Murphy, en la ceremonia de inicio de obras para sustituirlo en 2022.

Asimismo, como NJ Transit y Amtrak comparten vías al norte de Trenton, cuando el Puente Portal tiene dolor de cabeza, todo el Corredor Noreste sufre. Los problemas del llamado cuello de botella han paralizado el tránsito ferroviario que entra y sale de la ciudad de Nueva York en innumerables oportunidades.

El nuevo puente Portal North, de tramo fijo, no necesitará abrirse ni cerrarse. No obstante, las obras para facilitar la transición implicarán sacrificios. Durante los 30 días de construcción, los tres solo podrán circular por una sola vía entre Newark y Secaucus, lo que limitará el servicio a la estación Penn de Manhattan entre semana.

Para las personas usuarias de NJ Transit, esto significa que no habrá servicio Midtown Direct a Penn Station entre semana en la línea Morristown, el ramal Gladstone y la línea Montclair-Boonton. En su lugar, todo el servicio Midtown Direct se desviará a Hoboken. Allí, los pasajeros tendrán derecho a usar PATH entre Hoboken y la calle 33, el servicio de ferry NY Waterway y el servicio de autobús 126 de NJ Transit.

PATH alertó a sus usuarios esta semana que sus estaciones, en particular Hoboken, estarán muy concurridas debido a los desvíos al pago cruzado de NJ Transit, informó Gothamist.

Por su lado, Amtrak operará menos trenes durante el mes de construcción, con más de 280 trenes ajustados. Los pasajeros de las líneas Acela, Northeast Regional y Keystone tendrán que enfrentarse a las reducciones del servicio. Varios trenes que dependen de los viajeros para sus viajes entre semana han sido eliminados del horario de este mes.

Amtrak dice que los pasajeros deberán prever tiempo de viaje adicional, considerar opciones de viaje alternativas o simplemente trabajar desde casa si es posible, de acuerdo con lo que han dicho las dos agencias.

“En tan solo unas pocas semanas, recompensaremos la paciencia de los clientes de Amtrak y NJ TRANSIT al ayudarlos a eliminar una causa de largas demoras y viajes poco confiables”, manifestó el presidente de Amtrak, Roger Harris, en un comunicado el mes pasado.

De acuerdo con Amtrak, las obras se realizarán simultáneamente en ambos lados del puente. Incluirán la conexión de 2.5 millas de vías nuevas a la infraestructura existente, la construcción de dos nuevos enclavamientos y el tendido de 4,518 pies de vías nuevas. La compañía ferroviaria prevé que esto requerirá unas 40,000 horas de trabajo, con dos turnos de entre 70 y 90 trabajadores diarios.

El proyecto del Puente Portal Norte forma parte del Programa Gateway, más amplio, para renovar el Corredor Noreste. No obstante, las obras de transición no se vieron afectadas por el intento de la administración de Donald Trump de congelar la financiación del programa, según NJ Transit. La parte del Puente Portal del proyecto se encuentra en su fase final y cuenta con la financiación completa, de acuerdo con lo que informaron las autoridades.

Se estima que los trabajos de transición finalicen el 14 de marzo y que los horarios normales se reanuden al día siguiente.

Sigue leyendo:

• Nueva York y NJ ganaron batalla a Trump: volverán fondos para túnel del Hudson River

• Alerta por semanas de cambios y retrasos en NJ Transit y Amtrak: transición a nuevo puente

• Susto y milagro en Nueva York: tren LIRR chocó contra un auto y no hubo víctimas graves