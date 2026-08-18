Antisemitismo representa 56% de los delitos de odio registrados en NYC durante la primera mitad de 2026

Los delitos de odio contra la comunidad judía representan la mayoría de los casos confirmados por el Departamento de Policía de Nueva York. Esto coincide con nuevos reportes de actos antisemitas y con las preocupaciones que distintos sectores han expresado al alcalde Zohran Mamdani sobre su discurso respecto a Israel.

Durante los primeros seis meses de este año se registraron 325 delitos de odio en la ciudad, de acuerdo con datos del panel de delitos de odio del NYPD citados por PIX11. De ellos, 181 tuvieron como víctimas a personas judías, equivalente al 56% del total.

La cifra supone un aumento respecto al mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 299 delitos de odio, incluidos 174 dirigidos contra neoyorquinos judíos.

Los datos oficiales disponibles llegan hasta el 30 de junio y, por tanto, todavía no incluyen incidentes ocurridos durante las últimas semanas.

Nuevos incidentes elevan la preocupación

Uno de los casos más recientes ocurrió el viernes, cuando un hombre fue detenido después de irrumpir durante los servicios de Shabat en la Sinagoga Central de Midtown. El medio neoyorquino reseñó que el sospechoso fue acusado de agredir a uno de los feligreses y de golpear con la cabeza a un guardia de seguridad.

Días después, el domingo, fueron descubiertos carteles con contenido antisemita y racista cerca de los complejos de vivienda pública Fulton y Elliott-Chelsea. Los terrenos están vinculados a un controvertido proyecto de remodelación de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York.

Estos episodios se suman a otros casos registrados este año y mantienen la atención sobre la seguridad de la comunidad judía en los cinco distritos.

La directora ejecutiva de la Oficina del Alcalde para Combatir el Antisemitismo, Phylisa Wisdom, calificó de “inaceptable” que más de la mitad de los delitos de odio confirmados en la ciudad tengan como objetivo a personas judías.

Wisdom, indicó PIX11, aseguró que la administración de Mamdani incrementó en $26 millones de dólares los recursos destinados a prevenir y combatir estos delitos, lo que representa un aumento de casi 887%.

También adelantó que la oficina presentará una estrategia municipal contra el antisemitismo, que busca establecer una respuesta coordinada entre distintas áreas del gobierno.

Presión sobre Mamdani

El alcalde Zohran Mamdani enfrenta cuestionamientos de sectores de la comunidad judía por sus posiciones sobre la guerra en Gaza y sus críticas al gobierno israelí. La semana pasada, se reunió a puerta cerrada durante aproximadamente una hora con 10 rabinos en el Ayuntamiento.

Los líderes religiosos le pidieron moderar la forma en que expresa sus críticas hacia Israel y acompañarlas de mensajes más contundentes contra el antisemitismo, señaló ABC7 New York.

Durante el encuentro, los rabinos plantearon su preocupación por la posibilidad de que algunas personas trasladen su rechazo hacia las políticas del gobierno israelí a los judíos que viven en Nueva York.

La rabina Rachel Timoner, de la congregación Beth Elohim, expresó que existe una preocupación porque la ira relacionada con el gobierno israelí termine dirigida contra la comunidad judía de la ciudad. Los participantes pidieron a Mamdani establecer de manera explícita una separación entre las decisiones del gobierno de Israel y los neoyorquinos judíos.

El rabino Rick Jacobs también manifestó al alcalde que la manera en que se refiere a Israel puede tener consecuencias para la seguridad de la comunidad judía.

Previo a este encuentro, Mamdani calificó al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu de criminal de guerra y lo acusó de cometer genocidio en Gaza. El alcalde, al mismo tiempo, ha condenado el ataque de Hamás del 7 de octubre y otros actos de antisemitismo ocurridos en Nueva York.

La administración de Mamdani describió la reunión con los rabinos como una conversación “abierta, positiva y constructiva” y afirmó que el alcalde continuará manteniendo contacto con la comunidad judía de la ciudad.

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