Bad Bunny cerrará su tour “Debí Tirar Más Fotos” en Puerto Rico

El regreso de Bad Bunny a Puerto Rico ya tiene fecha y lugar. Después de recorrer cinco continentes con una de las giras más exitosas de su carrera, Benito Antonio Martínez Ocasio volverá a San Juan para despedir el “Debí Tirar Más Fotos World Tour” en casa.

El artista ofrecerá dos conciertos, el 22 y 23 de agosto, en el Estadio Hiram Bithorn. La confirmación llegó mediante un comunicado de prensa, después de varias semanas en las que los rumores sobre una nueva presentación en la isla fueron creciendo.

Medios locales habían reportado que el cantante podría presentarse nuevamente en el Bithorn a finales de agosto, mientras la reserva de varias fechas del estadio por parte de Rimas Entertainment fomentaba todavía más las especulaciones.

Ahora, la espera terminó y los fanáticos ya tienen una cita para celebrar el cierre del tour que comenzó lejos de Puerto Rico.

Recorrido de 55 fechas y cinco continentes

La gira arrancó el 21 de noviembre en Santo Domingo, República Dominicana, con la primera de sus 55 fechas. El comienzo llegó después de una residencia de 30 días completamente agotada en el Coliseo de Puerto Rico, conocido popularmente como “El Choli”, que además dejó un importante impacto económico para la isla.

Entre 2025 y julio de 2026, Bad Bunny llevó su álbum “Debí Tirar Más Fotos” a 22 ciudades de cinco continentes. Uno de los elementos más llamativos del espectáculo fue La Casita, una estructura diseñada por un artista puertorriqueño para evocar las viviendas tradicionales de la isla y que terminó convirtiéndose en uno de los símbolos de la gira.

En distintos puntos del recorrido, el intérprete también sorprendió al público con invitados especiales que se sumaron a las celebraciones dentro de la estructura.

Álbum y gira llenos de récords

El disco “Debí Tirar Más Fotos” llegó en enero de 2025 y debutó en el segundo puesto del Billboard 200 antes de alcanzar el número uno una semana después. En Spotify, se convirtió en el álbum latino que más rápido llegó a 1,000 millones de reproducciones, una marca que consiguió en sólo 13 días.

La producción también le entregó a Bad Bunny el Grammy al álbum del año en febrero.

Pero el impacto, claro, también se extendió a los escenarios. De acuerdo con Billboard, el “Debí Tirar Más Fotos World Tour” acumula $467,5 millones de dólares en ingresos brutos y se convirtió en la gira de mayor recaudación de un artista latino masculino en la historia. Además, en junio el puertorriqueño se convirtió en el primer artista latino en superar los $1,000 millones de dólares en ventas brutas de entradas a lo largo de su carrera.

Las entradas para las dos presentaciones en Puerto Rico estarán disponibles el miércoles 19 de agosto a las 10 a.m. a través de PR Ticket, con un máximo de cuatro boletos por transacción.

Antes de entrar al estadio, los asistentes también podrán disfrutar de un mercado local, activaciones y distintas actividades preparadas para celebrar el final de la gira.

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