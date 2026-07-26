La última gira de Bad Bunny recaudó $467.5 millones de dólares

El pasado miércoles 22 de julio, Bad Bunny cerró su “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” en Bruselas, Bélgica. Con esta gira, que comenzó tras una residencia histórica en Puerto Rico, el cantante alcanzó cifras millonarias.

Recientemente, Billboard Boxscore compartió números claves que el puertorriqueño logró alcanzar en estos meses. “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” habría tenido una recaudación total de $467.5 millones de dólares, dio 55 shows y logró vender un total de 3.1 millones de boletos.

Con estos $467.5 millones de dólares que recaudó, Bad Bunny logró que la gira se convirtiera en la más lucrativa de la historia para un artista latino masculino. Este puesto lo lideraba el “Luis Miguel Tour 2023-24”, el cual recaudó $409.5 millones de dólares.

Sin embargo, no logró superar la cifra alcanzada en los últimos años por Shakira con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, pues esta ha generado $479.2 millones de dólares y aún no ha terminado. Hay que recordar que Bad Bunny no incluyó Estados Unidos en esta gira.

El primero de los 55 shows que dio fue en República Dominicana, el pasado 21 de noviembre. Además de Latinoamérica, Bad Bunny pasó por Asia, Oceanía y la terminó con su regreso a Europa después de varios años. Uno de los mayores hitos de esta gira fue que logró programar y agotar un total de 10 shows en el Riyadh Air Metropolitano en Madrid, España.

Más allá de récords para la industria, esta gira ha sido importante para Bad Bunny, pues superó los números alcanzados por el artista en giras previas. Incluso, esta es la gira con más espectáculos que ha hecho en su carrera si se toma en cuenta solo las 55 presentaciones dentro del “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” y sin contar las fechas de la residencia en Puerto Rico.

Al mismo tiempo que estaba en su gira, Bad Bunny se convirtió en el primer artista latino en ganar el premio a Álbum del Año en los Grammy.

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