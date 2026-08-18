Florida elige hoy a candidatos al Senado para completar mandato de Marco Rubio

MIAMI – Los votantes de Florida acuden este martes a las urnas para nominar a los candidatos que se disputarán el próximo 3 de noviembre el escaño en el Senado para completar hasta 2029 el mandato que dejó el cubanoestadounidense Marco Rubio al asumir como secretario de Estado de Estados Unidosy que ocupa de forma interina la republicana Ashley Moody.

Por el Partido Republicano, Moody busca la nominación frente a Chris Gleason, Neelam Taneja Perry y Ernest “Ernie” Rivera, mientras que por los demócratas compiten la representante estatal Angie Nixon y el exteniente coronel del Ejército Alex Vindman.

Quien gane cubrirá los dos años que restan del mandato de Rubio, hasta enero de 2029, y no un periodo íntegro de seis.

Los republicanos controlan el Senado en Washington con 53 escaños frente a 47 de la oposición (45 demócratas y dos independientes que votan con ellos).

Moody, designada por el gobernador Ron DeSantis como reemplazo de Rubio en enero de 2025, tiene el apoyo del presidente Donald Trump y del otro senador por Florida, el también republicano Rick Scott.

La exfiscal general de Florida, que se perfila como la ganadora por su partido, logró recaudar alrededor de $11.3 millones de dólares en su campaña.

Los aspirantes demócratas

La progresista Angie Nixon, representante estatal por Jacksonville y organizadora sindical, logró una recaudación de unos $975,000 dólares.

“Esta es una campaña de poder popular“, dijo Nixon a EFE el pasado sábado en la Pequeña Habana, donde defendió la estrategia de su campaña de salir a escuchar a los votantes por todo el estado.

La aspirante, respaldada por el congresista Maxwell Frost, la legisladora estatal Anna Eskamani y la organización de veteranos Common Defense, rechaza que se la califique de comunista por su apoyo a políticas sociales.

Vindman, teniente coronel retirado del Ejército y exdirector para asuntos europeos del Consejo de Seguridad Nacional, fue funcionario del primer Gobierno de Trump (2017-2021), declaró como testigo en el primer juicio político contra el entonces presidente y después cambió de partido.

Su comité principal de campaña recaudó cerca de $16.3 millones hasta el 29 de julio, según sus informes ante la Comisión Federal Electoral.

Una encuesta de la Universidad del Norte de Florida difundida el 20 de julio situaba a Moody (50 %) por delante de los dos aspirantes demócratas en el duelo de noviembre, con ocho puntos de ventaja sobre Nixon (42 %) y 10 sobre Vindman (40 %).

El estado fue durante dos décadas el principal bisagra del país, pero el último senador demócrata elegido por Florida fue Bill Nelson, reelegido en 2012 y derrotado seis años después por Rick Scott.

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