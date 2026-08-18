“Hacer lo justo”: la dura carta de despedida de Kevin Lamour tras salida de la FIFA

El francés Kevin Lamour, dejó una dura carta de despedida a trabajadores de la FIFA luego de ser despedido este lunes y ser crítico contra las decisiones de Gianni Infantino de vender acciones del Mundial.

“Nunca olvidéis que en la vida no se trata de hacer lo que es fácil, sino de hacer lo que es justo. La gran mayoría de vosotros ha entendido esto y lo ha puesto en práctica en su trabajo”, dijo Lamour, en una carta enviada a los empleados de la FIFA y publicada este martes por la radio francesa RMC Sport.

El directivo francés, de 45 años, fue destituido el lunes del puesto que ocupaba desde hacía casi dos años tras haberse enfrentado públicamente a Infantino, al que censuró por su plan de abrir el Mundial a inversores privados, un proyecto amparado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

? FIFA COO Kevin Lamour has been sacked after speaking out against Gianni Infantino.



?? FIFA spokesperson to @talkSPORT: “FIFA can confirm that the working relationship between FIFA and Kevin Lamour as FIFA’s Chief Operating Officer has ended on 17 August 2026.



“FIFA thanks? pic.twitter.com/ljHn1Cy4Nc — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 17, 2026

Siguen las salidas en FIFA

La salida de Lamour ha sido la de mayor peso en el seno de la FIFA, en la que también dimitió a finales de julio el asesor del presidente, Carlos Cordeiro, por la misma razón que la esgrimida por el directivo francés.

En su misiva, Lamour tiene palabras de agradecimiento para varios de sus hasta hace poco compañeros, como el número dos de la FIFA, Mattias Grafström, o Arsène Wenger, director de Desarrollo de la FIFA, pero no para su superior Infantino.

“La FIFA atraviesa un periodo difícil, pero no os preocupéis. Todo terminará por arreglarse. Si todo no va bien, es que aún no es el final”, agregó el antiguo estrecho colaborador del francés Michel Platini cuando éste ocupaba la presidencia de la UEFA (2007-2015).

Lamour había censurado a finales de julio el proyecto de Infantino al considerar que servía “a intereses personales”.

“Es el proyecto de una sola persona (…) no debe seguir adelante”, denunció entonces el francés.

“Un presidente debe acercar a las personas, unirlas e inspirarlas. Hoy estamos viviendo lo contrario”, afirmó el directivo, en alusión a Infantino.

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