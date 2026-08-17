Despiden a director de operaciones de FIFA tras oponerse a la privatización del Mundial

La FIFA destituyó oficialmente este lunes a su director de operaciones, el francés Kevin Lamour, semanas después de que este criticara públicamente los planes del presidente Gianni Infantino para abrir la Copa del Mundo a capitales e inversores privados.

Según confirmaron voceros de la entidad al diario francés L’Équipe tras una primicia de The Athletic, la relación laboral entre el organismo rector del fútbol global y el ejecutivo de 45 años concluyó formalmente el pasado 17 de agosto de 2026, tras dos años de gestión.

La salida de Lamour se produce en el marco de una fuerte marejada interna. A finales de julio, el exdirector rompió filas institucionales con un duro comunicado en el que calificó la iniciativa de privatización como “el proyecto de una sola persona” destinado a servir a “intereses personales”.

“Un presidente debe acercar a las personas, unirlas e inspirarlas. Hoy estamos viviendo lo contrario”, sentenció en su momento el dirigente galo, advirtiendo que la propuesta promovida por Infantino y avalada por la administración estadounidense no debía prosperar.

Por su parte, la FIFA limitó sus comentarios oficiales a un escueto mensaje de agradecimiento por sus dos años de servicios, deseándole éxito en sus futuros proyectos profesionales, sin ofrecer mayores detalles.

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