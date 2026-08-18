ICE detiene a coach venezolano de Ligas Menores de San Diego Padres en El Paso

Un entrenador venezolano de desarrollo de jugadores, como coordinador de catchers, de los Padres de San Diego ha sido detenido por funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), informó The Athletic.

Oswaldo Pirela, coordinador de receptores de las ligas menores de los Padres, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de El Paso, en Texas, alrededor de las 4 de la mañana del domingo, según informó su esposa, Kemberly Avila. La filial Triple A de los Padres de San Diego juega en El Paso.

Ávila informó que ha estado en contacto con su esposo y que la organización de los Padres está ayudando en el asunto. Según los reportes, Pirela, de 34 años y con dos hijos, no tenía la tarjeta de permiso de trabajo al momento de la detención, dijo su hermano Jorge Pirela.

A San Diego Padres catching coordinator has been detained and taken into ICE custody, his family and the team told @TheAthletic.



Oswaldo Pirela was taken into custody on Sunday at El Paso International Airport.



He's been in contact with family.



Story: https://t.co/qWuSV45lRp pic.twitter.com/ZAAfGmnJ1P — Sam Blum (@SamBlum3) August 18, 2026

“Recientemente nos enteramos de la detención del coordinador de receptores de ligas menores, Oswaldo Pirela, en El Paso, Texas”, dijeron los Padres en un comunicado el lunes. “Estamos trabajando para obtener más información y no haremos más comentarios por el momento”.

ICE no dio respuestas sobre la detención de Oswaldo Pirela

The Athletic envió mensajes a las oficinas de Servicios Públicos de ICE, pero no obtuvo ninguna respuesta. El lunes, al llamar al número de teléfono de la oficina de ICE en El Paso, nadie contestó y solo escucharon una respuesta automática que indicaba que las instalaciones estaban cerradas.

La esposa de Oswaldo Pirela también detalló que ella y sus familiares están esperando respuestas a las solicitudes de asilo y todos llevan tarjetas de identificación temporales.

Kimberly Avila también detalló que ni ella o su esposo han tenido algún encuentro con las autoridades de migración en Estados Unidos. El coach venezolano ha trabajado con la organización desde hace varios años.

Sigue leyendo:

Dominicano Ketel Marte puesto por Dbacks en lista restringida por no presentarse en Fenway Park

Yankees colocan en lista de lesionados al abridor zurdo Max Fried

MLB aprobó la compra de los San Diego Padres por $3,900 millones