Jeanie Buss se rebela ante sus hermanos e impugna votos para vender a Lakers

Jeanie Buss, dueña de los Lakers, está impugnando el voto de sus hermanos para vender el 17,8% restante de las acciones de los Lakers que posee la familia, según una carta de su abogado obtenida por ESPN.

Este lunes se reportó que la familia Buss había votado para vender las acciones restantes que tenían a Josh Kushner y Bob Iger por la misma valoración de $12,500 millones de dólares que Mark Walter aceptó la semana pasada.

Pero Jeanie Buss, a través de su abogado, acotó que una corte decretó en 2017 que ninguna venta puede darse por hecha sin la “aprobación de los dueños es decir, Jeanie, Janie y Joey Buss.”

"We've just gotten a letter from Jeanie Buss's attorney saying that no sale of the remaining 17.8% Buss family shares can be effectuated without the consent of all three of the trustees." @ramonashelburne joins SportsCenter to offer the latest on the Lakers' pending transaction pic.twitter.com/GANTwa370Y — SportsCenter (@SportsCenter) August 17, 2026

Esto significa que el control de los Lakers está en veremos debido ya que Jeanie Buss no poseería el porcentaje de propiedad para seguir como dueña del equipo si la transacción se completa.

Buss tenía un acuerdo con Walter cuando este compró el equipo, según el cual ella seguiría siendo la propietaria mayoritaria de la franquicia hasta 2030.

Iger declaró al California Post la semana pasada que tenía la intención de respetar ese acuerdo con Buss, pero añadió: “Si algo cambia, cambia”.

Familia Buss había comunicado venta de Lakers

En horas de la mañana de este lunes la familia Buss publicó un comunicado de venta del equipo y aseguraron que era momento de retirarse con dignidad “mientras aún podían”.

“Como familia, hemos decidido vender las acciones restantes del Buss Family Trust al grupo de Bob Iger como parte de la transacción en curso”, declaró la familia en un comunicado el lunes por la mañana. “Amamos a los Lakers, a sus aficionados y seguiremos apoyando a Los Ángeles; pero es momento de aprovechar esta oportunidad para seguir adelante y retirarnos con dignidad mientras aún podemos”.

Jeanie Buss fue la única hermana que no votó a favor de vender el equipo el lunes, y varias fuentes informaron a ESPN que ella no respondió a la votación familiar sobre si vender o no el equipo.

La familia Buss era propietaria de los Lakers desde que Jerry Buss compró el equipo a Jack Kent Cooke en mayo de 1979.

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