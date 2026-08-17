MLB aprobó la compra de los San Diego Padres por $3,900 millones

La Major League Baseball (MLB) aprobó este lunes por unanimidad la venta de los San Diego Padres a un grupo inversor encabezado por el empresario de origen puertorriqueño José E. Feliciano.

La transacción, valorada en unos $3,900 millones de dólares según The Wall Street Journal, se convierte en la venta más costosa en la historia del béisbol de las Grandes Ligas.

Feliciano, quien también se desempeña como copropietario del club de fútbol inglés Chelsea, ejercerá como la “persona de control” de la franquicia californiana. El grupo comprador incluye además a su esposa, la empresaria, artista y filántropa estadounidense Kwanza Jones.

José E. Feliciano asiste a la gala de entrega de los premios Ripple of Hope en el New York Hilton Midtown, el jueves 9 de diciembre de 2021, en Nueva York. Crédito: Evan Agostini/Invision | AP

El acuerdo de adquisición se había anunciado inicialmente a principios de mayo y recibió la luz verde definitiva por parte de los propietarios de la liga esta semana. Tras el aval institucional, el equipo confirmó que el traspaso formal de la propiedad culminará en los próximos días, previa convocatoria a una rueda de prensa en el Petco Park para la presentación oficial de los nuevos dueños.

La venta pone fin a la etapa de la familia Seidler al frente de la institución. Los antiguos propietarios adquirieron la franquicia en 2012 por $800 millones de dólares y decidieron colocar el equipo en el mercado el pasado noviembre, tres años después del fallecimiento de Peter Seidler, quien lideraba la estructura directiva del club.

En el plano deportivo, la franquicia atraviesa un momento sólido en la temporada regular. Los Padres se ubican en la quinta casilla de la Liga Nacional y marchan en el segundo puesto de su división, registrando un récord de 19 victorias y 12 derrotas.

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