Los hijos de Robin Williams reactivan su Instagram para combatir el uso no autorizado de su imagen con IA

Los hijos del fallecido actor Robin Williams reactivaron su cuenta de Instagram en un esfuerzo por preservar el legado de su padre y combatir la difusión de imágenes del actor creadas con inteligencia artificial sin autorización.

Zak, Zelda y Cody Williams retomaron la cuenta de su padre, la cual ha estado inactiva desde su muerte en 2014, para publicar un comunicado en conjunto. En la misiva, los herederos decidieron usar su Instagram como un centro para honrar el legado de su padre y para combatir el “abuso desenfrenado de su imagen por parte de la IA”.

“Nos alegra ver a las nuevas generaciones descubrir su obra, mientras que sus seguidores de siempre siguen celebrando la alegría que trajo a sus vidas”, comienza diciendo la misiva, la cual se publicó casi un mes después del cumpleaños 75 de Williams.

De acuerdo con el comunicado, el objetivo de retomar la cuenta es que se convierta en un espacio seguro y confiable para publicar imágenes y contenido que honren el legado de Williams.

“A medida que la tecnología evoluciona, queremos que este sea un espacio seguro y confiable donde las historias, fotos, videos y recuerdos compartidos reflejen su legado con autenticidad, calidez y cariño. Esta es nuestra manera de compartir su talento y humor únicos con el mundo, incluyendo los momentos que nos hicieron reír a nosotros y a tantos de ustedes, al recordar la extraordinaria vida y obra de nuestro padre. Él sigue inspirándonos y alegrando a personas de todo el mundo”, dijo.

Zelda Williams reconoció en su perfil de Instagram que retomar el perfil del fallecido actor puede resultar “extraño” para el público luego de que esa cuenta de Instagram ha estado inactiva desde hace trece años.

“Convertir ese espacio en uno donde la gente pueda encontrar vídeos y fotos auténticas de él es una de las mejores maneras que hemos encontrado para combatir el abuso desenfrenado de su voz e imagen por parte de la IA en esta plataforma”, dijo.

La hija del querido actor había pedido previamente al público que dejaran de enviarle imágenes y videos de su padre hechos con inteligencia artificial. En ese momento, Zelda aseguró que su padre no querría que se reprodujera su imagen de esa manera.

“Es una tontería, una pérdida de tiempo y energía, y créanme, NO es lo que él querría. Ver cómo el legado de personas reales se reduce a ‘esto se parece vagamente a ellos y suena como ellos, así que con eso basta’, solo para que otros puedan producir basura horrible de TikTok manipulándolos, es exasperante”, dijo en su Instagram.

Zelda Williams también se pronunció al respecto en 2023 durante la huelga del Sindicato de Actores de Cine, calificando los videos creados con IA de su padre como “perturbadores”.

“Estas recreaciones son, en el mejor de los casos, una pobre imitación de personas más importantes, pero en el peor, un horrendo monstruo de Frankenstein ensamblado con los peores fragmentos de todo lo que representa esta industria, en lugar de lo que debería representar”, escribió.

Robin Williams fue encontrado sin vida en su casa en California el 11 de agosto de 2014. El actor de icónicas películas se quitó la vida tras sufrir demencia con cuerpos de Lewy, enfermedad que no fue diagnosticada a tiempo.

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