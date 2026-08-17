Aseguran que Hayden Panettiere sufrió dolores de espalda durante el último año

El domingo se confirmó la muerte de la actriz Hayden Panettiere a sus 36 años. El anuncio lo hizo el padre de la actriz, Skip Panettiere, a través de un comunicado.

Por ahora, no se ha revelado cuál fue la causa de la muerte, aunque en reportes actualizados por “TMZ” se ha mencionado que Panettiere se estuvo quejando de un dolor de espalda durante el último año. La información sobre el dolor fue dada por una fuente cercana al medio.

El cuerpo de Panettiere fue encontrado por un amigo dentro de una casa en Carolina del Sur. Según “TMZ”, fuentes policiales han confirmado que recibieron un llamado el domingo y que actualmente están haciendo las averiguaciones.

No se sabe si el dolor de espalda está relacionado con alguna enfermedad que haya causado su muerte, lo que sí se ha dicho por ahora es que la actriz de 36 años había viajado a Carolina del Sur el sábado 15 de agosto, junto con Brian Hickerson, quien era su pareja sentimental.

En el comunicado difundido por el padre de la actriz, Skip Panettiere, dice: “Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una persona increíble, una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla”.

El señor Panettiere también pidió a todos privacidad en este momento que está atravesando la familia.

La noticia ha generado muchos comentarios en redes sociales, pues con 36 años, Panettiere logró tener una sólida carrera como actriz para programas de televisión. Es popularmente conocida por haber sido parte del elenco de la serie “Heroes”, en la que dio vida a Claire Bennet, y de “Nashville”, donde interpretó a Juliette Barnes.

Otro de los personajes que ha sido recordado en las últimas horas es el de Gen Harwood en la película “Ice Princess” (2005). Además del impacto de esta película para una generación, muchos han recordado ese personaje porque compartió con Michelle Trachtenberg, actriz que también falleció el 26 de febrero de 2025.

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