Hayden Panettiere: La policía señala que no hay indicios de delito en la muerte de la actriz

La policía de Greenville, Carolina del Sur, ofreció detalles sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Hayden Panettiere, actriz de “Heroes” y “Nashville”.

El sargento de la policía de Greenville, Jonathan Bragg, informó que agentes policiales y equipos de emergencia respondieron a una llamada por una mujer inconsciente en Judson Mill Lofts en Greenville, Carolina del Sur, el 16 de agosto, que luego se identificó como Hayden Panettiere.

Los cuerpos de emergencia prestaron asistencia médica, pero sin resultado. “A su llegada, se le prestó asistencia médica; sin embargo, la persona, posteriormente identificada como Hayden Panettiere, fue declarada fallecida en el lugar de los hechos”, dijo Bragg.

Aunque las circunstancias que rodean la muerte de Panettiere siguen bajo investigación por parte del Departamento de Policía de Greenville y la Oficina del Médico Forense del Condado de Greenville, las autoridades adelantaron que no existen indicios de delito en el caso de la querida actriz ni circunstancias sospechosas.

Según un comunicado del 17 de agosto del forense del condado de Greenville, Mike Ellis, Panettiere no presentaba signos de traumatismo que “pudieran haber contribuido a su muerte”. La autopsia se realizará este 17 de agosto para determinar la causa de la muerte.

El portal TMZ obtuvo el audio de la llamada al 911. Los servicios de emergencia mencionaron una posible sobredosis y un paro cardíaco al responder a la llamada sobre Panettiere. Ellis confirmó en un comunicado que los servicios médicos de emergencia encontraron a Panettiere en paro cardíaco. Aunque intentaron reanimarla con “medidas avanzadas de soporte vital cardíaco”, la actriz fue declarada muerta en el lugar.

La muerte de Hayden Panettiere, a los 36 años, se dio a conocer durante la noche del 16 de agosto a través de un comunicado familiar difundido por su representante.

“Con profunda tristeza compartimos la trágica noticia del fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una persona increíble, una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla”, declaró su padre, Skip Panettiere, en un comunicado difundido por su representante.

La inesperada muerte de la estrella de televisión infantil ocurrió apenas tres meses después del lanzamiento de sus memorias “This Is Me: A Reckoning”, en las que habló abiertamente sobre su salud y su lucha contra la adicción a las drogas. También se sinceró sobre la depresión posparto que sufrió tras el nacimiento de su hija, Kaya, en 2014, fruto de su relación con el expugilista ucraniano Wladimir Klitschko.

Debido a sus problemas de salud mental, Panettiere tomó la decisión de ceder la custodia de Kaya a Klitschko.

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