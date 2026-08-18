Musiala volvió a colapsar en pleno amistoso y enciende las alarmas en el Bayern

Jamal Musiala volvió a colapsar en pleno partido en menos de una semana en el que tuvo que ser retirado del campo, aunque en esta ocasión salió por cuenta propia.

El pasado fin de semana contra el Leipzig, el joven jugador alemán cayó sobre el campo antes de ser abrazado por sus compañeros y luego retirado del partido. En primera instancia se conoció que fue un golpe de calor por las altas temperaturas.

Aunque el propio jugador reveló este mismo martes que tiene una disfunción neurológica que le provoca estos desvanecimientos.

“Me han diagnosticado unas crisis de ausencia breves y temporales —pero tratables— causadas por una disfunción neurológica. Estas pueden provocar incidentes como los ocurridos recientemente, por ejemplo, en el partido contra el Leipzig o en el encuentro en Heidenheim.

Sé que a primera vista pueden parecer alarmantes, pero para mí, actualmente, son simplemente parte de mi vida cotidiana”, dijo el futbolista en redes sociales.

Musiala afirma que seguirá jugando con el FC Bayern

Jamal Musiala es uno de los referentes de la selección de Alemania con solo 23 años de edad, además que cuenta con un gran palmarés entre los que se encuentra una UEFA Champions League y seis Bundesliga.

El alemán destacó que seguirá jugando y buscará recuperarse para “vivir de su pasión”.

“Tras una estrecha consulta y una comunicación constante con los especialistas, mi deseo personal ha sido asumir este reto y, con la autorización de los neurólogos, seguir centrándome en lo que más me ayuda en mi recuperación: simplemente vivir mi día a día y dedicarme a mi pasión por el fútbol”, continuó.

“He asumido la responsabilidad de esto. En general, me siento muy bien y voy por buen camino. Lo que más me ayuda en este camino es seguir luchando por victorias y títulos con mi equipo y vuestro increíble apoyo. Espero que ahora entendáis mejor mi situación. Al mismo tiempo, os pido comprensión porque prefiero mantener este asunto en el círculo de mis personas más cercanas, el club y los expertos. Muchas gracias. Atentamente, J”, comentó.

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