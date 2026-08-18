Murió a los 93 años Bill Rasmussen, fundador de ESPN

El mundo del deporte, las comunicaciones y coberturas deportivas más nunca fue igual gracias a la visión de Bill Rasmussen, el fundador de la cadena ESPN. Este martes, falleció a los 93 años debido a los efectos del párkinson.

Así lo informó la cadena en un comunicado. Rasmussen es reconocido como el hombre que abrió una puerta a algo nunca antes visto. Una señal deportiva ininterrumpida las 24 horas.

ESPN founder Bill Rasmussen, whose out-of-the-box idea of a 24-hour cable sports network forever changed the landscape of sports media, died today at the age of 93.



A game-changer for the ages. Thank you for everything, Bill ?? pic.twitter.com/hOCy8QyUEo — ESPN (@espn) August 18, 2026

En 1979, junto a su hijo Scott, lanzó el Entertainment and Sports Programming Network, la primera cadena de televisión dedicada a transmitir deportes las 24 horas del día.

Aquella idea, que en su momento parecía arriesgada y casi imposible de sostener, terminó cambiando para siempre la industria y el consumo de información deportiva hasta lo que es hoy en día.

Como primer presidente y CEO de ESPN, Rasmussen fue quien creó las alianzas que hicieron viable el proyecto que ha convertido a la cadena en un monstruo corporativo y deportivo.

Logró alcanzar acuerdos con ligas profesionales e inversionistas dispuestos a apostar por un modelo nuevo y operadores de cable que terminaron por convertir a la cadena en un gigante global.

Jimmy Pitaro, presidente de la cadena, lo describió como un “hombre extraordinario”, además de “visionario e innovador”.

También recordó que la cultura corporativa de ESPN, basada en la pasión, el trabajo duro y el espíritu emprendedor, nació directamente de Rasmussen y sigue siendo el corazón de la empresa.

Chris Berman, una de las voces históricas de ESPN y quien se unió semanas después del lanzamiento, lo llamó “nuestro George Washington”.

Berman destacó su optimismo, su gratitud y la energía con la que impulsó a todos a creer en un proyecto que, con el tiempo, se convirtió en referencia mundial.

Bill Rasmussen nació en 1932 en Chicago y creció en una familia de clase trabajadora donde el deporte era importante. Eso, más su interés por la comunicación, crearon el caldo de cultivo perfecto.

Estudió en DePauw University y luego sirvió en la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Su carrera profesional comenzó en radio y televisión locales.

Trabajó como comentarista, reportero y gerente en distintas estaciones. En los años setenta, mientras trabajaba para los New England Whalers de la WHA, fue despedido tras un recorte de personal.

Ese golpe terminó siendo el punto de inflexión de su mayor idea: la cadena ESPN. Pocos años después de su idea, dejó la empresa, pero siguió vinculado al mundo empresarial y tecnológico.

Bill Rasmussen convivió durante años con el Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa que avanza lentamente y afecta el movimiento, el equilibrio y funciones básicas del cuerpo. En su caso, el diagnóstico llegó hace más de una década.



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