El Bayern Múnich no ha dado parte médico sobre Jamal Musiala tras desplomarse en partido

La directiva del Bayern Múnich no ha emitido partes médicos oficiales este domingo respecto al estado de salud del atacante Jamal Musiala, quien sufrió un colapso en el terreno de juego durante el duelo de preparación del sábado ante el RB Leipzig.

El futbolista internacional de 23 años cayó desplomado poco antes de la conclusión del compromiso, encendiendo las alarmas del cuerpo técnico y compañeros. El personal médico ingresó con rapidez para brindarle atención en el césped, logrando estabilizar la situación tras varios minutos de asistencia.

De acuerdo con reportes de la agencia DPA, Musiala logró ponerse en pie e ingresar al vestuario por sus propios medios a través del túnel de acceso, aunque mostrando signos de aturdimiento.

“Lo importante es que está bien”, declaró horas más tarde un representante del área deportiva del conjunto bávaro, sin precisar las causas exactas del desvanecimiento.

Las condiciones meteorológicas imperantes durante la jornada en la capital bávara, donde las temperaturas sobrepasaron los 30 grados Celsius (86 °F), se perfilan como uno de los factores incidentes en la condición física del deportista.

El atacante alemán venía de completar su proceso de reintegración a la alta competencia a comienzos de 2026, tras haber superado una fractura de pierna sufrida durante el Mundial de Clubes en un choque frente al Paris Saint-Germain.

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