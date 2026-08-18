Qué hacer si ves un billete en el parabrisas: ¡Están intentando robar tu auto!

¿Encontraste un billete en el parabrisas del auto? Lejos de ser suerte o el acto de caridad de algún desconocido, la realidad es que podrías estar en peligro. Se trata de una táctica de distracción que usan los delincuentes para robar el vehículo cuando dejas las puertas abiertas.

El ‘modus operandi’ es el siguiente: dejan el billete en el parabrisas, quizás de $20 o hasta de $100 (para captar tu atención), y el objetivo es que lo veas después de subirte al auto, nunca antes, de modo que cuando bajes a recogerlo las puertas estén abiertas y probablemente el auto encendido. Apenas te distraigas, van hacia ti y en un par de segudos te has quedado sin auto.

Autoridades de distintas zonas de Estados Unidos han advertido sobre este modo de estafa y robo, llamado carjacking, utilizado en estacionamientos de escasa vigilancia o calles solitarias.

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La oficina del sheriff del condado de Newton, en Georgia, señala que algunos residentes reportaron encontrar billetes en sus vehículos y explicó que el dinero suele ser falso.

Además de billetes, los delincuentes podrían dejar folletos con ofertas, tickets de lotería y hasta sobres vacíos, con el único propósito de que sientas la tentación de bajarte del auto y recogerlo.

Qué hacer si encuentras un billete en el parabrisas del auto

Los expertos en seguridad recomiendan mantener la calma y evaluar la situación antes de actuar. Algunas medidas importantes son:

Si observas el billete antes de entrar al auto: revisa el entorno, mira si hay personas sospechosas cerca y evita acercarte si sientes que algo no está bien. Si existe una amenaza, llama al 911 .

revisa el entorno, mira si hay personas sospechosas cerca y evita acercarte si sientes que algo no está bien. . Si descubres el billete cuando ya estás dentro del vehículo: no bajes para recogerlo. Mantén las puertas cerradas, arranca y aléjate del lugar.

no bajes para recogerlo. Mantén las puertas cerradas, arranca y aléjate del lugar. No dejes el auto encendido y abierto: aunque parezca una acción de pocos segundos, ese tiempo puede ser suficiente para que alguien intente llevarse el vehículo.

aunque parezca una acción de pocos segundos, ese tiempo puede ser suficiente para que alguien intente llevarse el vehículo. No utilices un billete sospechoso: si crees que puede ser falso, evita ponerlo en circulación y considera entregarlo a las autoridades.

La clave es recordar que cualquier situación inesperada alrededor de un auto debe analizarse con precaución. Un billete en el parabrisas puede convertirse en la oportunidad que un delincuente intenta aprovechar.

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