Con la bandera en sus manos, Paris Hilton confirma que visitará Venezuela

Una bandera venezolana terminó en manos de una de las figuras más reconocibles de la cultura pop estadounidense. Paris Hilton apareció sonriente sosteniendo el símbolo tricolor y la imagen no tardó en llamar la atención de sus seguidores, pero lo que vino después despertó todavía más interés: la empresaria y también cantante tendría previsto viajar próximamente a Venezuela.

Las fotografías fueron compartidas por el venezolano Andrea Manili, quien mantiene una relación cercana con Hilton y suele acompañarla en presentaciones musicales, actividades y encuentros personales. Junto a una de las imágenes, Manili escribió: “Venezuela presente en el mundo con Paris Hilton”.

El venezolano también explicó por qué el momento tenía un significado especial para él y contó que lleva tiempo hablándole a Hilton sobre su país, desde la gastronomía y la música, hasta distintas ciudades y las experiencias que ha vivido como venezolano.

Su mensaje fue directo y muy emotivo: “Es una felicidad para mí que Paris alce nuestra bandera con emoción, que quiera venir a Venezuela a conocer nuestro hermoso país del que tanto le he hablado. Ahora ella sabe bastante, nuestras comidas, canciones, ciudades que se las enseñé y mostré fotos. Pero sobre todo lo que hemos vivido como venezolanos durante todos estos años. Nos apoya”.

De las fotos al anuncio de un viaje

El gesto no quedó únicamente en una postal compartida en redes sociales. En una segunda publicación apareció un video en el que se aseguró que Paris Hilton visitará Venezuela próximamente, una posibilidad que le da otra dimensión a las imágenes que circulan entre sus seguidores.

No sería, además, la primera ocasión en que Hilton aparece junto a la bandera venezolana. El año pasado, el propio Manili publicó otra fotografía en la que ambos posaban con el símbolo tricolor para celebrar el cumpleaños del joven y destacar sus raíces.

La cercanía entre ambos también permite entender por qué Hilton ha tenido contacto con elementos de la cultura venezolana. Manili, claro, ha tenido mucho que ver en ello.

La figura que convirtió la fama en un imperio

Paris Hilton lleva décadas ocupando un espacio particular dentro del entretenimiento. Su salto internacional llegó con “The Simple Life”, el programa de telerrealidad que protagonizó junto a Nicole Richie a partir de 2003. Después amplió su carrera hacia la música, el cine, la televisión, la moda y los negocios.

También publicó “Paris: The Memoir”, donde rememoró episodios de su vida pública y personal, mientras que su faceta musical continuó con producciones como “Infinite Icon”.

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