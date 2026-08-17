Shakira viajó a Colombia tras el terremoto y promete contribuir a la construcción de escuelas

La cantante Shakira viajó a su natal Colombia para brindar apoyo al departamento del Chocó luego del terremoto de magnitud 7,4 que afectó gran parte del país el pasado lunes 10 de agosto.

Shakira se tomó una pausa en sus compromisos laborales para viajar a Colombia y ofrecer ayuda económica para la reconstrucción de escuelas y la Universidad Tecnológica del Chocó, cuya estructura quedó severamente afectada por el terremoto.

“Voy a dedicar todos mis esfuerzos personales a reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó (…) Howard va a ayudarnos con (la Fundación) Pies Descalzos a construir diez escuelas nuevas en el Chocó, por eso era tan importante traerlo, por eso era tan importante venir hoy”, anunció desde Quibdó, capital del Chocó.

La estrella colombiana aseguró que existe una “deuda histórica” con el Chocó y señaló que dedicará “todos sus esfuerzos” para reconstruir la universidad y 10 escuelas.

“El compromiso es no soltarle la mano a los chocoanos hasta que cada uno de ellos pueda tener una vida normal, hasta que cada niño pueda volver a la escuela. Estamos muy conmovidos (…) Hay una deuda histórica con el Chocó (…) Voy a dedicar mis esfuerzos personales a reconstruir la Universidad Tecnológica de Chocó. Vamos a construir diez escuelas nuevas en la región”, dijo la barranquillera.

Para este plan de reconstrucción de escuelas, Shakira explicó que, por iniciativa suya, el movimiento Global Citizen aportará $500.000 dólares y la promotora de conciertos Live Nation aportará otros $500.000. La gestión de los fondos y la reconstrucción de las instituciones educativas se realizará a través de su fundación Pies Descalzos, la cual tiene más de dos décadas realizando trabajo social en Colombia,

Shakira llegó al país con el empresario Howard Graham Buffett, hijo del inversionista Warren Buffett, quien también ha trabajado con la fundación Pies Descalzos y ha realizado varios aportes benéficos a las comunidades. La estrella colombiana pidió a países como Canadá, Japón y Reino Unido, así como al sector privado, que se sumen a las iniciativas para la reconstrucción del Chocó.

El epicentro del terremoto de magnitud 7,4 ocurrió en San José del Palmar, Chocó; por eso el departamento fue uno de los más afectados por el movimiento telúrico que ha dejado, de acuerdo con el balance oficial presidencial, al menos 289 fallecidos.

Sigue leyendo:

·Shakira lanza las versiones en español y portugués de “Dai Dai”

·Shakira recrea un meme de hace más de 20 años

·“Dai Dai”, de Shakira y Burna Boy, continúa en lo más alto de las listas de reproducciones