Administración Trump proyecta eliminar regla ambiental que protege 45 millones de acres forestales

El gobierno del presidente Donald Trump anunció su intención de derogar la “norma de protección de áreas vírgenes” que ha protegido los principales e importantes de EE.UU. por 25 años, lo que podría abrir casi 45 millones de acres de bosques nacionales a la construcción de carreteras, la perforación y la tala de árboles.

Los conservacionistas temían que se produjera este anuncio desde el verano pasado, luego de que Brooke Rollins, secretaria de agricultura de Trump, criticara la norma introducida por la administración del expresidente Bill Clinton, describiéndola como “excesivamente restrictiva” y un “obstáculo absurdo” para el desarrollo.

El Servicio Forestal de Estados Unidos, una agencia dependiente del Departamento de Agricultura, anunció de manera oficial que había presentado la propuesta para derogar en su totalidad la Norma de Conservación de Áreas sin Carreteras de 2001.

Los grupos ecologistas criticaron inmediatamente el plan de revertir las medidas de protección de los bosques desde Alaska hasta Oregon y Carolina del Norte.

“[Esta norma] es lo único que impide que gran parte de nuestros bosques nacionales más vírgenes se vean afectados por el desarrollo industrial. Estos bosques ofrecen un hábitat fundamental para la vida silvestre, proporcionan aire y agua limpios y frescos a millones de personas y contienen vastas extensiones de los últimos bosques primarios que quedan en el país”, expresó el director de la campaña forestal del Sierra Club, Alez Craven.

El Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales (NRDC) hizo un llamado para que se presenten propuestas en el periodo de comentarios públicos con el fin de “defender nuestros bosques de la tala por parte de la administración”.

“Su plan abriría decenas de millones de acres de nuestros bosques nacionales a la tala destructiva, la perforación y la construcción de carreteras, incluyendo tierras públicas emblemáticas, desde el bosque nacional Tahoe de California hasta el bosque nacional Tongass de Alaska y el Sendero de los Apalaches”, indicó el NRDC.

El gobierno republicano dice que esta medida eliminaría los obstáculos para la gestión de los bosques y la lucha contra los incendios forestales, informó The Guardian.

La secretaria de Agricultura de la administración dijo: “Durante demasiado tiempo, las restricciones obsoletas han mantenido decenas de millones de acres de bosque fuera del alcance de los tratamientos que mejoran la salud de los bosques y reducen el riesgo de incendios forestales para nuestras comunidades”.

“Hoy presentamos una propuesta para devolver la autoridad a los administradores forestales locales, que son quienes mejor conocen la tierra, eliminando las barreras que les han impedido realizar el trabajo que la tierra exige”.

“La gestión forestal activa no es una opción, es esencial”, aseveró Tom Schultz, jefe del servicio forestal. “Más del 40% de las áreas sin carreteras inventariadas, principalmente en el oeste, presentan un alto o muy alto riesgo de incendios forestales. Y solo el 5% de esas áreas han recibido tratamientos para la reducción de combustibles peligrosos desde 2014”.

Sin embargo, Craven, del Sierra Club, explicó: “El intento del gobierno de culpar a la norma que prohíbe la construcción de carreteras del empeoramiento del riesgo de incendios forestales ignora tanto los hechos como la propia norma. Las carreteras generalmente provocan más focos de ignición y dan lugar a más incendios forestales, no a menos”.

“Además, la normativa sobre zonas sin carreteras siempre ha permitido acciones específicas para reducir la presencia de combustibles peligrosos. Lo que no permite es utilizar los incendios forestales como excusa para abrir algunos de los bosques públicos mejor conservados de Estados Unidos a la explotación industrial y la construcción de nuevas carreteras”.

El expresidente Clinton defendió la norma de las zonas sin carreteras al final de su segundo gobierno, tras el aumento de la preocupación por la tala insostenible de los bosques nacionales.

Gran parte del área sin carreteras es el bosque nacional de Tongass en Alaska, que alberga enormes cantidades de carbono y es el hogar natural de osos pardos y negros, lobos y águilas calvas.

“Los últimos grandes bosques remotos de Estados Unidos no son moneda de cambio”, señaló Emma Powell, gerente de asuntos gubernamentales de la Liga de la Naturaleza de Alaska, refiriéndose al plan. “Los bosques nacionales de Tongass y Chugach son tesoros mundiales”.

“Desde la pesca hasta el turismo y las actividades recreativas al aire libre, estos paisajes también sustentan miles de puestos de trabajo y generan miles de millones en actividad económica cada año”.

Las preocupaciones de los ecologistas se enfocaban en particular en la tala de árboles.

“Resulta evidente que los procesos exigidos por la Ley Nacional de Política Ambiental se están tratando simplemente como trámites que cumplir en el camino hacia la promulgación de una agenda puramente política para talar indiscriminadamente los últimos bosques primarios intactos que quedan en Estados Unidos”, manifestó la directora ejecutiva del Consejo de Conservación del Sudeste de Alaska, Maggie Rabb.

Los ciudadanos tienen hasta el 21 de septiembre para comentar este plan.

“Trump está impulsando la mayor destrucción de la protección de tierras públicas en la historia de Estados Unidos, en contra de la voluntad de los estadounidenses”, declaró Randi Spivak, directora de políticas de tierras públicas del Centro para la Diversidad Biológica. “Una vez que se empiezan a arrasar las carreteras para la tala comercial y el desarrollo industrial, es imposible recuperarlas”.

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