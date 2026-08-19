El deshielo de un glaciar en Suiza revela cuerpos de dos alpinistas desaparecidos en 1992

El retroceso de los glaciares en los Alpes suizos volvió a sacar a la luz un misterio de alta montaña sin resolver desde hace más de tres décadas. La policía del cantón de Valais confirmó este miércoles el hallazgo de los restos mortales de dos alpinistas belgas de 39 y 41 años, cuya pista se había perdido en septiembre de 1992.

Los cadáveres fueron localizados el pasado 26 de julio por un excursionista en las inmediaciones del glaciar de Trift. Tras la alerta, los cuerpos fueron trasladados de inmediato al Instituto de Medicina Forense del Hospital de Valais para iniciar los peritajes de identificación.

“Una comparación directa de perfiles de ADN ha confirmado de manera concluyente que se trata de los dos alpinistas desaparecidos en la región de Weissmies en 1992″, detalló el cuerpo policial cantonal en un comunicado oficial difundido por medios europeos.

La tragedia se remonta al 4 de septiembre de 1992, cuando ambos deportistas partieron del refugio de Weissmies con la intención de hacer cumbre en el pico homónimo (ubicado a 4,017 metros de altitud) y alcanzar un segundo refugio. Sin embargo, un severo deterioro en las condiciones meteorológicas les impidió completar la ruta. Pese a las intensas labores de rescate desplegadas en los meses posteriores, los equipos solo lograron recuperar una mochila atrapada en la nieve.

La policía de Valais, que mantiene un registro histórico de personas desaparecidas en entornos de alta montaña y fuentes fluviales desde 1925, enfatizó el impacto que el cambio climático y el derretimiento de los hielos están teniendo en la resolución de estos expedientes.

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