Matheus Uribe llevó ayuda humanitaria y jugo fútbol con niños en zona afectada por el terremoto en Colombia

El fútbol ha vuelto a mostrar su cara de solidaridad ante la tragedia. El jugador Matheus Uribe llevó ayuda humanitaria y jugó un partido con niños en una zona afectada por el terremoto en Colombia.

El volante de Atlético Nacional viajó hasta el corregimiento de La Molana, en Chocó, una de las áreas más devastadas por el terremoto en Colombia.

Uribe llegó al lugar junto a su familia y entregó insumos destinados a las comunidades que enfrentan las consecuencias del terremoto. No obstante, su visita no se quedó únicamente en la entrega de ayudas.

El futbolista quiso acercarse a los niños del corregimiento y terminó jugando un partido improvisado con ellos. En medio de casas dañadas y familias aún reorganizándose, el jugador tomó un balón y se puso a correr con los pequeños.

??? Que crack!!! Mateus Uribe, jugador de @nacionaloficial, y su familia viajaron al corregimiento La Molana en el Chocó a entregar ayudas y esperanza

Cortesia: Cábala Verdolaga



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El Chocó ha sido una de las regiones más afectadas por el terremoto, y varias zonas rurales han recibido apoyo de deportistas, organizaciones y ciudadanos que se han movilizado para atender la emergencia.

El terremoto de magnitud 7.4 tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar. El sismo se sintió con fuerza en ciudades como Pereira, Cali, Manizales, Armenia, Medellín y Bogotá.

El último balance oficial en Colombia confirma más de 300 muertos y casi 200 edificaciones colapsadas tras el terremoto de magnitud 7.4. Las ciudades más golpeadas son Cali y Pereira, que concentran más del 90 % de las víctimas.

Luego del movimiento telúrico, las ayudas humanitarias y buenas voluntades dentro del mundo del fútbol comienzan a llegar. Por ejemplo, el FC Barcelona anunció la donación de $100,000 dólares.

Jhon Arias, quien fue el primero de los jugadores en movilizarse públicamente por esta tragedia, dispuso de sus propios recursos para fletar un avión y cargarlo con insumos médicos que fueron enviados a Quibdó, zona de la que es oriundo junto con su esposa y que fue una de las más golpeadas.

Posteriormente, llegó el turno a la estrella del Bayern de Múnich, Luis Díaz, quien también anunció el envío de ayuda humanitaria a su país.



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