¿Compraste medicamentos en Kroger? Podrías recibir dinero de un acuerdo de $17 millones

Clientes de Kroger que utilizaron seguro médico para comprar medicamentos recetados en determinadas fechas podrían tener derecho a recibir parte de un acuerdo colectivo de $17 millones relacionado con la forma en que la compañía reportó ciertos precios de sus farmacias.

Quiénes podrían recibir dinero del acuerdo

De acuerdo con The US Sun, el acuerdo está dirigido a personas que viven en Estados Unidos y que pagaron por uno o más medicamentos recetados en Kroger o en alguna farmacia propiedad de la compañía utilizando beneficios de un seguro de medicamentos recetados.

Para formar parte del grupo elegible, las compras deben haberse realizado entre el 9 de diciembre de 2018 y el 23 de agosto de 2026.

La demanda sostiene que Kroger no informó adecuadamente a las aseguradoras determinados precios disponibles mediante su programa de descuentos o club de ahorro cuando reportaba el precio ‘usual y acostumbrado’ de los medicamentos.

Los demandantes alegaron que esta práctica provocó que algunos consumidores asegurados terminaran pagando más de lo que les habría correspondido por sus recetas.

Kroger, sin embargo, no ha admitido haber cometido ninguna irregularidad.

La compañía aceptó resolver el litigio mediante el acuerdo de $17 millones para evitar continuar con el proceso judicial.

Cuánto dinero puede recibir cada cliente

No existe una cantidad fija garantizada para cada integrante del acuerdo. Los pagos serán distribuidos de manera proporcional tomando en cuenta cuánto gastó cada persona en cargos de medicamentos que cumplan con los requisitos.

La cifra final también dependerá del número total de reclamaciones válidas que sean presentadas y aprobadas.

Esto significa que el monto individual no podrá conocerse hasta que concluya el proceso de reclamaciones.

Además, quienes reporten un gasto total estimado de $8,000 o más deberán presentar documentación que respalde esa cantidad.

The US Sun señala que pueden utilizarse recibos, facturas u otros documentos financieros como evidencia.

Las personas con gastos inferiores a ese nivel estarán sujetas a las condiciones establecidas en el formulario de reclamación, pero la información proporcionada indica específicamente que la documentación es obligatoria a partir de los $8,000.

Fechas que deben tener en cuenta los consumidores

Los integrantes del acuerdo tienen hasta el 21 de diciembre para presentar su reclamación.

Quienes prefieran excluirse del acuerdo y conservar la posibilidad de emprender acciones legales por su cuenta deberán solicitar su salida del grupo antes del 22 de octubre.

La audiencia de aprobación final está programada para el 11 de enero de 2027.

Los pagos serán distribuidos después de que el tribunal otorgue la aprobación definitiva al acuerdo y se completen los procedimientos correspondientes.

Qué es una demanda colectiva

Una demanda colectiva permite que varias personas con reclamaciones similares contra una empresa sean agrupadas dentro de un mismo proceso.

Cuando se alcanza un acuerdo, quienes aceptan el pago normalmente renuncian al derecho de presentar posteriormente una demanda individual por las mismas acusaciones.

En este caso, los consumidores que crean cumplir con los requisitos deberán revisar cuidadosamente sus compras de medicamentos recetados realizadas durante el periodo establecido y completar el formulario antes de la fecha límite.

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