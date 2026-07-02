Kroger compra supermercado familiar y promete precios más bajos

La cadena de supermercados Kroger anunció la compra de Giant Eagle por $1,650 millones de dólares, una operación con la que busca ampliar su presencia en cinco estados del país y que, según la compañía, ayudará a ofrecer precios más asequibles para los consumidores.

La adquisición incorpora 197 supermercados y 11 farmacias independientes de Giant Eagle, una empresa familiar con operaciones en Ohio, Pensilvania, Virginia Occidental, Maryland e Indiana. El acuerdo ya fue aprobado por unanimidad por el consejo de administración de Kroger.

Para los clientes, el principal mensaje de la compañía es que la integración fortalecerá su capacidad para mantener alimentos frescos y soluciones de compra a precios competitivos, en un contexto en el que muchas familias estadounidenses continúan enfrentando el aumento en el costo de la canasta básica.

“Giant Eagle amplía nuestro alcance a mercados adyacentes atractivos, lo que nos permite hacer lo que mejor sabemos hacer: ofrecer alimentos frescos y soluciones de comidas prácticas a precios asequibles“, afirmó el director ejecutivo de Kroger, Greg Foran, al anunciar la operación.

¿Qué incluye la compra de Giant Eagle?

Con esta adquisición, Kroger sumará cerca de 200 supermercados a su red nacional, que actualmente supera las 2,700 tiendas bajo distintas marcas.

Además de los establecimientos comerciales, la empresa incorporará las operaciones farmacéuticas de Giant Eagle y trabajará para ampliar programas comunitarios como Hambre Cero | Desperdicio Cero, iniciativa mediante la cual dona alimentos aptos para el consumo para reducir el desperdicio y apoyar a personas en situación de inseguridad alimentaria.

El director ejecutivo de Giant Eagle, Bill Artman, aseguró que la integración permitirá fortalecer la estrategia comercial de la compañía.

“Junto con Kroger, estaremos en una excelente posición para ofrecer mejor calidad, mayor valor diario y una mejor experiencia de compra para nuestros clientes“, señaló.

Así será el acuerdo entre Kroger y Giant Eagle

Según informó Kroger, la operación contempla $1,250 millones de dólares en efectivo, además de la asunción de aproximadamente $400 millones de dólares en deuda pendiente de Giant Eagle, para alcanzar un valor total de $1,650 millones de dólares.

La empresa no detalló cuándo concluirá la integración de las tiendas, aunque indicó que continuará trabajando con Giant Eagle para completar el proceso.

Kroger también amplía sus programas de ahorro

El anuncio se produce días después de que Kroger reforzara sus estrategias para ayudar a los consumidores a reducir el gasto en alimentos.

A finales de junio, la compañía informó que los clientes inscritos en su programa de fidelidad pueden canjear sus puntos acumulados por descuentos en compras, tanto en tiendas físicas como en línea. El beneficio permite obtener un dólar de descuento por cada 100 puntos, con un límite de 10 dólares diarios.

La compra de Giant Eagle representa uno de los movimientos más importantes del sector de supermercados en Estados Unidos durante este año y refuerza la estrategia de Kroger para expandir su presencia mientras promete mantener una oferta más competitiva para los consumidores.

Sigue leyendo: