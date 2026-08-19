Costco ampliará sus servicios de salud con planes de Medicare Advantage

Costco prepara una nueva expansión fuera de su tradicional negocio de almacenes. La compañía planea ofrecer productos de Medicare con su propia marca, una iniciativa dirigida a un mercado que reúne a decenas de millones de beneficiarios en Estados Unidos.

Costco se asocia con SCAN para entrar a Medicare

Costco anunció una alianza con SCAN Group, una organización de salud sin fines de lucro especializada en Medicare, para desarrollar planes que llevarán la marca de la cadena, informó Parade.

La iniciativa representa la primera colaboración de Costco directamente con un plan de Medicare.

Sin embargo, el lanzamiento comenzará de manera limitada: ambas organizaciones pretenden ofrecer planes Medicare Advantage en dos estados y un plan suplementario de Medicare en un tercer estado.

Los tres mercados seleccionados reúnen aproximadamente a 5 millones de personas inscritas en Medicare.

Por ahora, las compañías no han revelado cuáles serán esos estados ni la fecha en que comenzarán a ofrecerse los productos, ya que todavía están sujetos a aprobación regulatoria.

La entrada de Costco ocurre en un mercado de enormes dimensiones.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) proyectan que alrededor de 34 millones de personas estarán inscritas en Medicare Advantage durante 2026, aproximadamente el 48% del total de beneficiarios de Medicare.

Los planes estarán vinculados con servicios que Costco ya ofrece

Uno de los objetivos será conectar los nuevos planes con productos y servicios de salud que ya se encuentran disponibles en Costco.

Entre ellos figuran sus farmacias, servicios ópticos, productos para la audición, artículos de venta libre y alimentos.

La relación entre ambas organizaciones tampoco comienza desde cero. Costco ya aparece como farmacia preferida para miembros de SCAN Health Plan, con acceso a servicios de Costco Pharmacy y Optical.

Además, las tiendas de Costco ya aceptan tarjetas prepagadas de beneficios de Medicare Advantage.

Dependiendo de las condiciones particulares de cada plan, estas tarjetas pueden utilizarse para comprar determinados productos de venta libre y otros artículos relacionados con la salud y el bienestar.

La nueva alianza llevará esa relación a otro nivel al colocar directamente la marca Costco en productos de Medicare.

Los planes no incluirán una membresía de Costco

Aunque los seguros llevarán la marca de la compañía, contratar uno no significará recibir automáticamente una membresía de Costco.

Parade señala que las regulaciones federales impiden incluir una membresía de Costco como parte de estos planes.

Los productos podrán comercializarse en las tiendas de la cadena, pero también estarán disponibles mediante canales tradicionales, como agentes de seguros y sitios de internet.

Esto también significa que los planes no necesariamente estarán restringidos a quienes ya sean miembros de Costco.

La empresa considera el proyecto inicialmente como un programa piloto.

Su intención será evaluar los resultados de los primeros mercados antes de determinar qué productos y estrategias podrían funcionar mejor para sus miembros y clientes.

Todavía faltan detalles importantes

La incursión en Medicare forma parte de una expansión de servicios que ha llevado a Costco más allá de la venta de mercancías.

La compañía ya cuenta con farmacias, ópticas, gasolineras y paquetes de viaje, entre otras opciones destinadas a ampliar los beneficios asociados con su marca.

Todavía quedan preguntas importantes por responder. Costco y SCAN no han informado cuánto costarán los nuevos planes, cuáles serán específicamente sus beneficios, en qué estados debutarán ni cuándo podrán contratarse.

Esos detalles se conocerán una vez que avance el proceso regulatorio y las compañías definan el lanzamiento de esta nueva etapa de su negocio de servicios de salud.

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