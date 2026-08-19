¿Cuántos inmigrantes indocumentados hay en Estados Unidos? Nuevo reporte revela detalles (podcast)

No existe un censo formal sobre los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, pero diversas organizaciones realizan análisis sobre datos oficiales que permiten dimensionar cuántas personas sin papeles viven en el país.

El reciente reporte del Migration Policy Institute estima que la cifra llegó a 15.8 millones, aunque otros reportes señalan menos personas.

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Los aproximadamente 15.8 millones de inmigrantes indocumentados están estimados hasta 2024, es decir, no hay cifras sobre 2025 y 2026, pero es lo más actualizado en cuanto a datos y confirma que la cifra de 11 millones calculada desde 2010 quedó superada.

“Este aumento se debe principalmente a la cifra récord de llegadas de migrantes indocumentados a la frontera entre Estados Unidos y México y al amplio uso por parte de la administración [del presidente Joe] Biden de programas de libertad condicional humanitaria para reducir el caos en la frontera”, indica el reporte.

Destaca que los inmigrantes que llegaron bajo esos programas de ‘parole’ sean considerados indocumentados, ya que debieron enfrentar revisiones de seguridad similares a las de cualquier inmigrante que solicita una visa, aunque quedan confirmados como personas “sin papeles” una vez que el gobierno del presidente Donald Trump cancela algunos programas de protección.

“Como resultado de estas concesiones de libertad condicional [o ‘parole’] y otras medidas de la administración Biden, el MPI estima que, a mediados de 2024, hasta el 40% de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos contaban con un estatus migratorio provisional (o “liminal”) que les proporcionaba protección temporal contra la deportación, como el Estatus de Protección Temporal (TPS), la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), la libertad condicional humanitaria o una solicitud de asilo pendiente”, agrega el reporte.

Ariel Ruiz Soto, analista sénior de Políticas del Migration Policy Institute y uno de los autores del reporte, explicó en el podcast “El Diario Sin Límites” los detalles del aumento sobre indocumentados en EE.UU. en los últimos años.

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