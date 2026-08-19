Lionel Messi volvió al gol en empate del Inter Miami ante Philadelphia

Lionel Messi volvió a anotar un gol desde su regreso de la Copa del Mundo con el Inter Miami en el empate 2-2 ante el Philadelphia Union por la MLS.

El equipo de Messi y Luis Suárez dejó escapar el empate luego de estar al frente en el marcador en el Subaru Park de Philadelphia.

Messi sumó su segunda titularidad consecutiva luego de la pérdida de su padre hace una semana. El argentino no había logrado marcar desde el 17 de mayo en la MLS ante el Portland Timbers.

El astro argentino llegó a 13 goles en el torneo, uno menos que el goleador Peter Musa, del Dallas FC.

El Philadelphia Union se adelantó en el minuto 11 con un gol de Indiana Vassilev, pero el Inter no se dejó sorprender y dio la vuelta al marcador en menos de 15 minutos.

Daniel Pinter y Lionel Messi, en el 21 y el 26, culminaron la remontada, que permitió llegar con ventaja al descanso al Inter, con Messi, Luis Suárez y Casemiro sobre el campo.

Pero Neil Pierre igualó el encuentro 2-2 al regreso de vestuarios, un resultado que habría podido ser peor aún para el Inter de no ser por el VAR, que anuló el tercer tanto del Philadelphia por fuera de juego.

Inter Miami acumula 3 partidos sin victoria

El Inter Miami llegó a tres partidos seguidos sin ganar y está sin victoria desde el 25 de julio cuando derrotaron 1-0 al Montreal CF, partido que no contó con Messi por descanso tras el Mundial 2026.

Miami llegó al duelo contra Philadelphia luego de una dura derrota 4-1 ante el Nashville, equipo que está en el primer puesto de la conferencia y sigue ampliando su ventaja.

El equipo de Florida regresará a casa para medirse este sábado al Toronto, club que está entre los últimos puestos de la tabla.

El Inter Miami sigue en el segundo puesto de la tabla de posiciones a siete puntos del Nashville y goza de una ventaja de cuatro unidades sobre el Chicago Fire, que está en el tercer lugar.

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