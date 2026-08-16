Futbolista venezolano padece crisis de salud mental en Colombia tras vivir tres terremotos en 50 días

Edson Tortolero, futbolista venezolano del América de Cali, atraviesa una crisis de salud mental tras sobrevivir a tres terremotos de magnitudes 7,2, 7,5 y 7,4 en un lapso aproximado de 50 días entre Venezuela y Colombia.

El club confirmó que el jugador quedó profundamente afectado por la seguidilla de desastres y permanece bajo atención especializada.

“Le tocó volver a vivir una situación muy similar y eso ha sido muy duro. Hemos tratado de apoyarlo a él por la situación que vive”, explicó el gerente deportivo Iván Vélez sobre Tortolero al ser entrevistado por Win Sports TV.

"Tortolero viene de vivir una situación difícil en Venezuela; él es muy amigo del jugador argentino que perdió su familia, él nos contó la situación que vivió allá y vino acá y le tocó volver a vivir una situación muy similar y eso ha sido muy duro, hemos tratado de apoyarlo a él? pic.twitter.com/yHx1bgHylZ — Win Sports (@WinSportsTV) August 12, 2026

Vélez reveló que Tortolero sufrió daños en su casa, igual que otros dos futbolistas del América de Cali. “Las edificaciones tuvieron inconvenientes”, explicó el gerente.

Incluso, reveló que un jugador de la plantilla, Ronaldo Pájaro, tuvo que saltar de un segundo piso. “Está bien, no pasó a mayores, tuvo unos raspones”, precisó.

"Tres jugadores sufrieron situaciones en su casa: Daniel Valencia, Tortolero, Alex Escobar, el profe Ricardo y Dany Rosero, muchos jugadores con afectaciones en sus hogares. Yhormar también le pasó algo similar a lo de Ronaldo Pájaro, tuvo que saltar de un segundo piso; está? pic.twitter.com/4G7DbGZMSt — Win Sports (@WinSportsTV) August 12, 2026

Posteriormente, Tortolero compartió un escrito en redes sociales en el que reflexionó sobre su situación tras el triple terremoto que le tocó vivir.

“Quiero dejar mediante este escrito, ya que para nadie es un secreto lo fuerte que ha sido para mí estos últimos dos meses, por qué me ha tocado vivir tres terremotos de tal magnitud, los cuales fueron dos en mi país y viviendo una situación de un amigo/hermano desde muy cerca y este último acá en Cali, Colombia, la cual ha sido fuerte para mí en la parte mental”, reconoció.

El venezolano también reconoció la labor de su club, que le ha estado apoyando con todas las herramientas para superar la crisis de salud mental que atraviesa debido al impacto de las tragedias.

El pasado 24 de junio, Venezuela sufrió dos terremotos que causaron la muerte de más de 6,000 personas, miles de edificaciones destruidas y miles de personas desaparecidas que aún siguen entre los escombros a casi dos meses de los movimientos telúricos.

Para el momento del doblete sísmico, Tortolero y otros futbolistas como José Correa y Robert Garcés ayudaron a remover escombros en La Guaira, una de las zonas más afectadas del país.

Acudieron en ayuda de su compañero, el futbolista argentino Lucas Trejo, quien perdió a su esposa e hijos en la tragedia.

Mes y medio después, luego de fichar por el América de Cali el 21 de julio, Tortolero estuvo presente en el terremoto del 10 de agosto. Ese sismo, según la información publicada por el gobierno colombiano, ha causado más de 300 muertes hasta el momento.



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