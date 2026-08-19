¿Pagas membresía de Sam’s Club? Estos son los beneficios gratis que incluye

Pagar una membresía de Sam’s Club no solo da acceso a compras al mayoreo. Dependiendo del tipo de membresía, los clientes pueden aprovechar servicios, entregas y otras ventajas sin costo adicional.

Sam’s Club ofrece dos niveles de membresía: Club, con un precio anual de $60, y Plus, que cuesta $120 al año.

Aunque los miembros Plus reciben beneficios adicionales, ambos niveles tienen acceso a distintas ventajas incluidas en su membresía.

1. Mantenimiento de llantas de por vida

Quienes compren sus neumáticos en Sam’s Club reciben balanceo y rotación sin costo durante toda la vida útil de las llantas.

Además, los miembros pueden obtener reparación gratuita de ponchaduras incluso si los neumáticos no fueron comprados o instalados en Sam’s Club.

2. Instalación de batería para el automóvil

Al comprar una batería de automóvil en Sam’s Club, el servicio incluye sin costo el retiro de la batería anterior y la instalación de la nueva.

También se aplica tratamiento anticorrosión NOCO.

3. Instalación de limpiaparabrisas

Los miembros que compren un paquete de limpiaparabrisas pueden solicitar instalación gratuita en las sucursales participantes, evitando pagar aparte por el montaje.

4. Devoluciones sin costo

Las compras pueden devolverse gratuitamente en las tiendas. Para productos adquiridos por internet, Sam’s Club proporciona una etiqueta para enviarlos de regreso sin pagar el costo del envío.

Los artículos comprados en línea también pueden devolverse físicamente en una sucursal.

5. Sam’s Cash para miembros Plus

Los miembros Plus obtienen 2% de Sam’s Cash en compras elegibles realizadas en el club, con un máximo de $750 durante cada periodo de membresía de 12 meses.

El saldo se acredita mensualmente y puede utilizarse en tiendas, mediante dispositivos móviles, en la mayoría de las compras por internet, para renovar la membresía e incluso puede canjearse por efectivo.

Los miembros Club también pueden acumular Sam’s Cash si cuentan con una Sam’s Club Mastercard.

6. Ofertas adicionales de Sam’s Cash

Los socios pueden vincular tarjetas Mastercard o Visa elegibles a su cuenta para recibir Sam’s Cash mediante Bonus Offers en comercios participantes, entre ellos restaurantes y gasolineras.

Los miembros Plus pueden obtener 20% más en estas promociones que quienes tienen la membresía Club.

7. Recogida en la acera sin costo

Tanto los miembros Club como Plus tienen acceso gratuito al servicio curbside pickup. El cliente elige fecha y horario desde la aplicación, estaciona en un espacio designado, registra su llegada y un empleado lleva el pedido hasta su automóvil.

8. Envío gratuito para miembros Plus

Los socios Plus reciben envío gratuito en pedidos de al menos $50 antes de impuestos. Los miembros Club pueden obtenerlo únicamente en determinados productos identificados como elegibles; en los demás casos deben pagar la tarifa habitual.

9. Entrega a domicilio sin costo

Los miembros Plus también pueden recibir pedidos a domicilio el mismo día o al día siguiente sin cargo cuando la compra sea de al menos $50.

Los pedidos menores cuestan $8. La entrega Express, disponible en determinadas zonas, tiene un cargo adicional de $10.

También existe una opción de entrega en tres horas o menos por $5 y sin compra mínima.

El servicio de entrega funciona dentro de un radio de 15 millas de una tienda Sam’s Club y se diferencia del envío tradicional porque los productos salen directamente de una sucursal cercana.

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