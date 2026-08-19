Tenista Nick Kyrgios suspendido tras dar positivo en cocaína: “Cometí un error grave”

El tenista Nick Kyrgios vuelve a sumar otra polémica a su extensa lista de controversias e indisciplinas. La raqueta griega fue suspendida provisionalmente tras dar positivo por cocaína.

Toda acción tiene una reacción y la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) salió al paso e informó que Kyrgios fue suspendido provisionalmente.

El organismo también aclaró que el exnúmero 13 del mundo tenía derecho a apelar la suspensión provisional, “pero no lo ha hecho hasta la fecha”.

De acuerdo con la BBC, el tenista australiano entregó una muestra durante el Abierto de Mallorca el 22 de junio, en la que posteriormente se detectó benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína.

La cocaína está clasificada como estimulante y sustancia de abuso en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje.

“Cometí un error grave”

Kyrgios, que perdió en primera ronda del Abierto de Mallorca con Adam Walton, confirmó la información a través de su perfil en Instagram.

En las stories de la plataforma, el tenista compartió un comunicado improvisado en el que reconoce que cometió un error y asume la responsabilidad por sus actos.

“Recientemente di positivo por cocaína en un control antidopaje en Mallorca. Cometí un error grave y asumo toda la responsabilidad por ello”, confesó.

“Asumir que estoy cerca del final de mi carrera ha sido más difícil de lo que jamás imaginé (…) Mi cuerpo no ha sido capaz de hacer lo que mi mente esperaba de él”, explicó.

Kyrgios pide perdón a sus fans tras dar positivo por cocaína y ser provisionalmente suspendido.



?? “Quería que esto lo escucharas primero de mí.



Recientemente he dado positivo en un control antidopaje en Mallorca por cocaína. Cometí un gravísimo error y asumo toda la? https://t.co/NssxDAH5tx pic.twitter.com/yl2j4cnm6N — José Morón (@jmgmoron) August 19, 2026

El tenista griego confesó que su extenso historial de lesiones le había pasado “una factura enorme, tanto mental como físicamente”.

En este sentido y como consecuencia de la sanción, Kyrgios anunció que se alejaría de las redes sociales y de la vida pública durante los próximos 28 días para centrarse en su recuperación.

De 1,93 metros, diestro y con un revés de dos manos, Nick Kyrgios se hizo conocido por su forma de jugar y potente saque. Derrotó a Nadal en Wimbledon 2014 y tuvo otros capítulos memorables dentro del tenis.

Entre 2016 y 2022 ganó siete títulos individuales, con el ATP 500 de Washington como su conquista más importante, y llegó a ser número 13 del mundo en singles.

En 2022 levantó el trofeo del Abierto de Australia en dobles junto a su amigo Thanasi Kokkinakis. Ese mismo año, alcanzó la final de Wimbledon siendo el 40 del ranking. Allí cayó ante Novak Djokovic.

En su carrera venció tres veces a Nadal, una a Roger Federer y dos a Djokovic.



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