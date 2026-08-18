Alcalde Mamdani salió de vacaciones, pero sigue “supervisando” desde el norte del estado Nueva York

Tras cumplir siete meses como alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani se tomó sus primeras vacaciones.

Según informó la Alcaldía, Mamdani comenzó sus vacaciones el 16 de agosto y estará una semana fuera de la ciudad con su familia en el norte del estado Nueva York. Durante su ausencia, no tiene previsto celebrar actos públicos, aunque seguirá recibiendo informes periódicos de sus colaboradores más cercanos. Tampoco ha dejado de publicar en su cuenta oficial Twitter/X.

Mamdani no anunció el lugar exacto donde se alojará con su familia, acotó ABC News. Dean Fuleihan, primer vicealcalde de la ciudad, supervisará las operaciones cotidianas mientras su jefe esté fuera.

La primera ausencia de Mamdani siendo alcalde “se notará en la ciudad de Nueva York. Según estimaciones aproximadas, él participa en una media de uno a cuatro actos públicos cada día laborable”, comentó NBC News. “El jueves, un periodista le preguntó si era pura coincidencia que fuera a ausentarse justo la misma semana en que el impuesto a las segundas residencias (pied-à-terre) se somete a una audiencia en el Concejo Municipal. La pregunta le provocó una buena carcajada al alcalde”.

La primera dama de NYC viajará a Medio Oriente

También la semana pasada hubo una controversia cuando se anunció que la esposa de Mamdani, Rama Duwaji, tiene previsto viajar a Siria y Líbano en septiembre para visitar a su familia. Ambos países tienen la clasificación de mayor nivel del Departamento de Estado -“no viajar”-, debido a riesgos que incluyen el terrorismo. Tras conocerse la noticia, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) indicó que no asignará un equipo de seguridad para escoltarla, contradiciendo una información previa.

Inicialmente se había dicho lo contrario. Dora Pekec, portavoz del alcalde Zohran Mamdani, dijo al New York Post que “Siguiendo la firme recomendación de NYPD, el equipo de seguridad de la primera dama la acompañará cuando viaje a visitar a su familia en Siria y el Líbano”.

“Hubo una falta de comunicación”, afirmó luego el alcalde al ser preguntado sobre las informaciones de que su esposa viajaría acompañada por un equipo de seguridad. “Ella no ha realizado ese viaje. Cuando lo haga, será sin ninguna escolta del NYPD”, dijo, citado por Daily News.

Duwaji es una artista de raíz siria nacida en Houston (Texas) en 1997. En abril ella reconoció el “daño” causado por antiguas publicaciones suyas en redes sociales, incluyendo mensajes elogiando a figuras vinculadas al terrorismo palestino y críticas a Israel. Un mes antes, en marzo el alcalde defendió a su esposa artista por apoyar la causa palestina durante guerra entre Israel y Hamas.

También en marzo, al ser consultado sobre cómo siente la islamofobia, Mamdani afirmó: “Creo que lo que resulta tan preocupante, francamente, no es que estas palabras se digan sobre mí, sino, sinceramente, que se digan sobre el millón de musulmanes, aproximadamente, que consideran a esta ciudad su hogar“.