“Comenzamos a cerrar Rikers Island”: presos más enfermos irán al Hospital Bellevue de Nueva York, anunció alcalde Mamdani

Una unidad para prisioneros de Rikers Island con necesidades médicas graves fue inaugurada ayer en el Hospital Bellevue de Manhattan, lo que representa un paso más hacia el cierre de la cárcel más grande de la ciudad, anunció el alcalde Zohran Mamdani.

La unidad, con capacidad para 104 camas, atenderá a personas bajo custodia con necesidades médicas complejas mediante el traslado de los detenidos clínicamente más vulnerables desde Rikers Island a un entorno terapéutico con un acceso más cercano a atención especializada. Es la primera de tres Unidades de Alojamiento Terapéutico Descentralizadas planificadas en toda la ciudad, destacó un comunicado de la alcaldía.

“La apertura de esta nueva instalación clínica en el Hospital Bellevue es la forma en que comenzamos a cerrar Rikers Island: no con promesas, sino con acciones”, afirmó el alcalde Mamdani. “Durante demasiado tiempo las personas con necesidades médicas graves han sido abandonadas a su suerte en un sistema que nunca fue diseñado para atenderlas. Hoy estamos construyendo algo diferente: un sistema que brinda atención real, trata a las personas con dignidad y hace que nuestra ciudad sea más segura para todos: las personas encarceladas, los oficiales correccionales y todos los neoyorquinos”.

Esta unidad atenderá a pacientes con afecciones graves -tales como cáncer e insuficiencia cardíaca congestiva- que no requieren hospitalización, pero que enfrentan riesgos elevados en el entorno de una cárcel tradicional. Ofrecerá acceso directo a servicios especializados, que incluyen oncología, cardiología y neurología, con profesionales clínicos de los Servicios de Salud Correccional (CHS).

Éste es “un importante paso adelante en el camino hacia el cierre de Rikers“, agregó el primer vicealcalde, Dean Fuleihan. “La Administración Mamdani envía un mensaje claro a los neoyorquinos: gobernaremos con compasión, transparencia y la voluntad de abordar los problemas más complejos de nuestra ciudad”. Por años Rikers Island ha sido sinónimo de violencia y muerte de reclusos. El cierre de la controvertida cárcel municipal está establecido por ley para 2027.

“Cuando las personas quedan bajo nuestro cuidado, debemos utilizar todos los recursos a nuestro alcance para satisfacer sus necesidades individuales con compasión, innovación y un apoyo eficaz”, señaló el comisionado del Departamento de Correcciones (DOC), Stanley Richards. “Brindar atención médica de alta calidad es uno de los servicios más esenciales que podemos ofrecer. Si bien esta instalación puede ser pequeña, su impacto se extenderá mucho más allá de sus muros, ayudando a dar forma a un nuevo modelo de atención correccional que abrirá nuevas posibilidades para el futuro”.

Otras dos Unidades de Alojamiento Terapéutico Externas como ésta están en planes de abrir: una en NYC Health+ Hospitals/Woodhull (Brooklyn) y otra en North Central Bronx (NCB), con capacidades de 144 y 92 camas, respectivamente.