Hospitales de NY deben ofrecer atención gratis o con descuento: conozca quiénes califican

Los hospitales de Nueva York no pueden negar atención de emergencia por una factura pendiente, enviar una deuda a una agencia de cobro mientras se evalúa una solicitud de ayuda, ni considerar el estatus migratorio del paciente para determinar si califica para recibir asistencia financiera.

Estas son algunas de las principales protecciones incluidas en una nueva guía publicada este jueves por la fiscal general del estado, Letitia James, para explicar a los neoyorquinos cómo solicitar atención hospitalaria gratuita, descuentos o planes de pago cuando no puedan cubrir sus facturas médicas.

La orientación adquiere especial relevancia ante los recientes recortes federales que, según la Fiscalía General, dejaron a aproximadamente 450,000 residentes del estado sin la cobertura sin prima del Plan Esencial y obligaron a muchos de ellos a buscar seguros con primas, deducibles y gastos de bolsillo más elevados.

“Ningún neoyorquino debería tener que escoger entre su salud y su seguridad financiera. Los hospitales tienen la obligación legal de proporcionar ayuda financiera a los pacientes elegibles, y nadie debería verse obligado a endeudarse por gastos médicos simplemente porque no sabe adónde acudir”, indicó James.

Ayuda y descuentos

La Ley de Asistencia Financiera Hospitalaria de Nueva York obliga a todos los hospitales del estado a proporcionar atención gratuita o con descuento, conocida también como “atención caritativa”, a los pacientes que no puedan pagar sus facturas.

Las personas cuyos ingresos familiares sean de hasta el 400% del nivel federal de pobreza pueden obtener algún tipo de asistencia. Los hospitales deben eliminar por completo los cargos cuando los ingresos del paciente sean inferiores al 200% de ese nivel.

Protecciones para inmigrantes

La guía destaca que los hospitales no pueden negar atención de emergencia o médicamente necesaria porque el paciente tenga una deuda pendiente. Tampoco pueden limitar la asistencia debido a la condición médica de la persona.

El estatus migratorio no puede ser investigado ni utilizado para determinar la elegibilidad. Solicitar esta ayuda no se considera recibir un beneficio público, no afecta el estatus migratorio y los hospitales tienen prohibido denunciar a los solicitantes ante las autoridades de inmigración.

Además, una factura no puede enviarse a una agencia de cobro mientras se procesa la solicitud de asistencia financiera. Los hospitales deben esperar también un mínimo de seis meses después de remitir la primera factura antes de iniciar acciones de cobro.

La guía también subraya que “la ayuda puede solicitarse desde el día en que el paciente recibe el servicio y durante cualquier etapa posterior del proceso de facturación o cobro, mediante el formulario estándar preparado por el Departamento de Salud del Estado de Nueva York”.

Ningún neoyorquino debería tener que escoger entre su salud y su seguridad financiera. Los hospitales tienen la obligación legal de proporcionar ayuda financiera a los pacientes elegibles, y nadie debería verse obligado a endeudarse por gastos médicos simplemente porque no sabe adónde acudir" Letitia James – Fiscal General de NY

Planes más costosos

La Fiscalía General vinculó la publicación de la guía con las consecuencias de los recortes incluidos en la legislación presupuestaria federal conocida como HR 1.

Desde el 1 de julio de 2026, el límite de ingresos para acceder al Plan Esencial de Nueva York se redujo del 250% al 200% del nivel federal de pobreza. Como resultado, aproximadamente 450,000 personas perdieron la cobertura sin prima y tuvieron que trasladarse a planes del mercado de seguros con costos más altos.

Este cambio puede dejar a más familias expuestas a facturas hospitalarias difíciles de pagar, incluso cuando conservan algún tipo de seguro. En ese escenario, la asistencia financiera hospitalaria podría representar una de las pocas barreras entre una emergencia médica y una deuda de grandes proporciones.

¿Quiénes pueden solicitar ayuda?

Una persona que gane menos de $31,920 al año puede recibir atención gratuita.

puede recibir atención gratuita. Una familia de cuatro integrantes con ingresos inferiores a $66,000 también puede acceder a servicios gratuitos.

Una persona con ingresos de hasta $63,840 puede calificar para descuentos.

puede calificar para descuentos. Una familia de cuatro miembros que gane hasta $132,000 también podría recibir una reducción de sus facturas.

No es necesario carecer de seguro médico para solicitar el beneficio. También pueden calificar quienes hayan agotado la cobertura de su póliza o hayan destinado más del 10% de los ingresos familiares al pago directo de gastos médicos durante el último año.

Alerta:

Las personas que consideren que un hospital no les ofreció ayuda, las descalificó indebidamente o envió ilegalmente su deuda a una agencia de cobro pueden presentar una queja ante la Línea de Ayuda de Atención Médica de la Oficina de la Fiscal General de Nueva York: 1-800-428-9071

Sigue leyendo: