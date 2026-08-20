ICE intenta deportar a un hombre que espió para agencias estadounidenses tras los ataques del 9/11

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a Blerim Skoro, ciudadano nacido en Kosovo de 55 años que colaboró como espía en operaciones antiterroristas para agencias de inteligencia estadounidenses, con el fin de ejecutar su deportación.

Según infación suministrada por CBS News, el arresto de Skoro ocurrió a principios de este mes en Nueva Jersey mientras renovaba su documentación de permanencia. Ante la medida, su equipo legal presentó una petición de hábeas corpus ante un tribunal federal para frenar la expulsión del país.

Según la defensa, Skoro recibió garantías de residencia legal a cambio de sus servicios de inteligencia tras el 11 de septiembre de 2001. “Jamás pensé que me traicionarían así”, declaró Skoro en una entrevista telefónica al medio anteriormente citado desde el Centro de Detención de Elizabeth. “Por favor, si muero, que sea en este país para que mis hijos puedan enterrarme”.

“Lo traicionaron. Ya cumplió su condena. Casi pierde la vida y a nadie le importa un carajo. Merece un indulto”, afirmó Susan Skoro, esposa del detenido.

Antecedentes e historial de cooperación

Archivos del FBI obtenidos por CBS News confirman que la relación de Skoro con las autoridades comenzó en el año 2000 tras una condena por narcotráfico. Entre 2002 y 2009, recopiló datos sobre miembros de organizaciones como Al Qaeda, Al Shabaab y Hezbolá, participando en la captura de sospechosos vinculados a actividades terroristas.

En 2022, un juez federal detuvo temporalmente su deportación bajo la Convención contra la Tortura, al considerar el riesgo para su integridad física si regresaba a Kosovo.

¿Qué argumentó de la defensa?

El abogado de Skoro, Joshua Dratel, sostuvo que su cliente mantuvo una “vida productiva y completamente respetuosa de la ley junto a su familia, tras una experiencia traumática que vivió para los Estados Unidos con gran valentía y habilidad”.

Por su parte, Bhairavi Desai, ejecutiva del sindicato de taxistas al que pertenece el detenido, rechazó el procedimiento. “Me parece realmente cruel haberlo utilizado de esta manera y ahora desecharlo”, señaló a CBS News.

Entretanto, el juez de distrito Robert Kirsch solicitó una respuesta formal al gobierno estadounidense.

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