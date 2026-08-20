Joao Cancelo en su regreso al Barça: “Me hubiera quedado un año sin jugar solo por volver”

El FC Barcelona hizo oficial este jueves el fichaje del lateral portugués João Cancelo, quien se vincula a la entidad azulgrana con un contrato que tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2029.

El internacional luso, de 32 años, llega al Spotify Camp Nou como agente libre tras lograr su desvinculación definitiva del Al-Hilal de Arabia Saudita.

Cancelo, quien estuvo presente el miércoles en la grada durante la disputa del Trofeo Joan Gamper, inicia así su tercera etapa en el club catalán tras haber militado a préstamo bajo la dirección de Xavi Hernández (2023-2024) y durante el segundo tramo del pasado curso a las órdenes de Hansi Flick.

El rendimiento mostrado bajo las directrices del técnico alemán fue clave para concretar su fichaje definitivo. Durante la pasada campaña, el carrilero se consolidó como titular en el lateral izquierdo disputando 23 compromisos oficiales, sumando 2 goles, 4 asistencias y conquistando los títulos de LaLiga y la Supercopa de España.

“Hubiera preferido quedarme un año sin jugar”

La firma del acuerdo se llevó a cabo en las oficinas de la institución con la presencia del presidente Joan Laporta, el vicepresidente Rafa Yuste, el director deportivo Anderson de Souza ‘Deco’ y el agente del futbolista, Jorge Mendes.

“Hubiera preferido quedarme un año sin jugar antes que ir a otro sitio; mi único objetivo era volver al Barça”, afirmó Cancelo durante su acto de presentación. “El amor por el Barça siempre ha sido el mismo y estoy muy feliz de estar aquí”, agregó.

“Mi primera etapa fue agridulce, no estuve del todo bien y no pude ayudar al club a ganar ningún título. La temporada pasada, sin embargo, sí que fue mejor. Había ganado títulos en mi carrera, pero los que gané con el Barça (Liga y Supercopa de España) fueron diferentes. Voy a darlo todo por este club para seguir ganando”, aseguró.

El portugués compartirá vestuario con refuerzos de peso como el centrocampista Rodrigo Hernández ‘Rodri’, reciente Balón de Oro con quien coincidió en el Manchester City.

Con este movimiento, la dirección deportiva azulgrana suma su quinta incorporación para la temporada 2025-26, tras los fichajes previos de Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Jesse Bisiwu y el propio Rodri Hernández.

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