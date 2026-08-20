Juez declara en desacato a exjefe de ICE por ordenar el arresto de un etíope

Un juez federal de Luisiana declaró este miércoles en desacato a Vernon Liggins, antiguo director interino de la oficina de ICE en Baltimore, por ordenar el 28 de julio la detención de Ibrahim Mohammed, un ciudadano etíope de 44 años cuya liberación el tribunal había ordenado en dos ocasiones.

El juez John W. deGravelles, responsable del caso en el Distrito Medio de Luisiana, volvió a intervenir el mismo día del arresto. Durante una audiencia urgente, los abogados del Gobierno reconocieron que la nueva detención había violado las órdenes judiciales y el magistrado exigió su liberación inmediata.

La decisión contra Liggins pone un nuevo foco sobre un expediente migratorio marcado por sucesivos arrestos y por la imposibilidad de ejecutar la deportación de Mohammed a su país de origen.

Aunque un juez de inmigración ordenó su expulsión en 2023, también determinó que Estados Unidos no puede enviarlo a Etiopía porque podría ser torturado debido a su origen amhara y su participación en protestas políticas.

ICE no logró encontrar otro país para deportarlo

Mohammed había llegado legalmente a Estados Unidos en 2014, obtuvo asilo y consiguió la residencia permanente en 2016.

Un año después, fue condenado en Maryland a 21 años de prisión por abuso sexual de un menor. Debía cumplir 10 años, pero salió tras seis por buena conducta.

Después de la orden de deportación, ICE intentó encontrar un tercer país al que enviarlo, pero no lo consiguió. La agencia terminó liberándolo bajo supervisión en noviembre de 2024, tras mantenerlo 23 meses en detención migratoria.

Según las resoluciones del juez, la propia agencia había concluido entonces que Mohammed no era una persona violenta ni representaba un peligro para la sociedad.

El caso acumuló varias detenciones

ICE revocó esa libertad supervisada en julio de 2025 y trasladó a Mohammed a Camp 57, un módulo migratorio situado dentro de la penitenciaría estatal de Luisiana, la única prisión de máxima seguridad del estado.

DeGravelles ordenó su liberación el pasado febrero. Posteriormente, Mohammed volvió a ser arrestado y trasladado a una prisión en Maryland por incumplir su libertad vigilada.

También estuvo a punto de ser deportado a Esuatini, pero un juez bloqueó la expulsión al cuestionar la falta de transparencia de ICE sobre su caso.

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