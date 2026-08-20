Pagos de SNAP en septiembre: cuándo comienzan y cuánto pueden recibir los beneficiarios

Los pagos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP, comenzarán a distribuirse en septiembre de 2026, pero la fecha exacta dependerá del estado donde viva cada beneficiario.

SNAP, también conocido como cupones de alimentos, proporciona ayuda mensual para la compra de comida a hogares de bajos ingresos que cumplen con los requisitos del programa.

Aunque está financiado a nivel federal y supervisado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), cada estado administra los depósitos y establece su propio calendario.

¿Cuándo comienzan los pagos de SNAP en septiembre?

No existe una fecha única para todo el país.

Algunos estados realizan los depósitos en un solo día, mientras que otros los distribuyen durante varias semanas según números de caso, identificaciones u otros criterios.

Rhode Island, Dakota del Norte, Alaska, Vermont y las Islas Vírgenes tienen previsto emitir los beneficios de septiembre el 1 de septiembre.

New Hampshire realizará sus pagos el 5 de septiembre y Dakota del Sur el 10 de septiembre. Utah, por su parte, utilizará tres fechas: 5, 11 y 15 de septiembre.

Otros estados tendrán ventanas mucho más amplias. Florida y Texas distribuirán los beneficios entre el 1 y el 28 de septiembre.

Alabama lo hará del 4 al 23 de septiembre, mientras que Delaware utilizará un calendario del 2 al 23.

Georgia e Indiana realizarán depósitos entre el 5 y el 23 de septiembre.

En California, los beneficios de CalFresh se distribuyen durante los primeros 10 días del mes según el último dígito del número de caso del condado.

Por ejemplo, un caso terminado en 5 recibe el pago el quinto día. Connecticut utiliza los dos últimos dígitos del número de identificación del cliente.

¿Cuánto pueden recibir los beneficiarios?

Los montos máximos son establecidos a nivel federal. Para el año fiscal 2026, en los 48 estados contiguos y Washington, D.C., el máximo mensual es de $298 para una persona.

Un hogar de dos integrantes puede recibir hasta $546; uno de tres personas, hasta $785; y una familia de cuatro, hasta $994 mensuales.

Los montos máximos son superiores en Alaska, Hawái, Guam y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Las cifras preliminares del USDA correspondientes a abril de 2026 indican que alrededor de 37 millones de personas, agrupadas en más de 20 millones de hogares, recibieron SNAP.

Ese mes se distribuyeron casi $7,000 millones, con un promedio de $186.87 por persona y $342.80 por hogar participante.

La participación en SNAP ha disminuido

La cantidad de beneficiarios ha descendido desde enero de 2025.

En ese momento, 42.82 millones de personas recibían ayuda; para abril de 2026, la cifra había bajado a 37.01 millones.

Esto representa una reducción aproximada de 5.8 millones de personas, equivalente al 13.6%.

Durante este periodo también cambiaron algunos requisitos laborales tras la aprobación de la One Big Beautiful Bill Act, firmada el 4 de julio de 2025.

La norma amplió hasta los 64 años el requisito que obliga a ciertos adultos a trabajar o participar en actividades calificadas al menos 80 horas al mes para conservar los beneficios por más de tres meses dentro de un periodo de tres años.

La medida también alcanzó a algunos padres cuyo hijo menor tiene 14 años o más y eliminó determinadas exenciones que antes beneficiaban a veteranos, personas sin hogar y algunos jóvenes que habían estado en hogares de crianza.

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