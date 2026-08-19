Senador Ben Luján insistirá en transición a SNAP para Puerto Rico como parte de la “Farm Bill”

NUEVA YORK – El senador demócrata de Nuevo México, Ben Ray Luján, afirmó que continuará abogando por la transición a SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) para Puerto Rico, a pesar del tranque en ese cuerpo legislativo sobre el contenido de la “Farm Bill” (Ley de Agricultura).

“Como miembro del Comité de Agricultura del Senado, estoy comprometido en ampliar la asistencia nutricional para Puerto Rico. Este año, me uní a mis colegas para presentar la Ley de Equidad en la Asistencia Nutricional para Puerto Rico (Puerto Rico Nutrition Assistance Fairness Act / S.3958), una iniciativa legislativa destinada a corregir las desigualdades en la ayuda alimentaria para los puertorriqueños y permitirles participar en el programa SNAP”, indicó Luján en declaraciones escritas a El Diario.

El senador, sin embargo, reconoció que el camino para incluir la transición del PAN (Programa de Asistencia Nutricional) a SNAP es “complejo”.

“En nuestro país, nadie debería pasar hambre y no hay razón para que los puertorriqueños reciban un trato diferente al de otros ciudadanos estadounidenses. Ampliar el programa SNAP a Puerto Rico es un desafío complejo, pero mantengo mi compromiso de trabajar junto a mis colegas para seguir impulsando esta medida”, puntualizó.

El 6 de agosto, el borrador de Farm Bill presentado por el presidente del Comité de Agricultura, Nutrición y Silvicultura del Senado, el republicano John Boozman, no prosperó en ese organismo.

El paquete ómnibus incluye una amplia gama de provisiones que van desde programas nutricionales, préstamos y seguros agrícolas, iniciativas de investigación, entre otros.

Uno de los temas en el que difieren republicanos y demócratas es el relacionado con la prórroga a los estados que tendrían que pagar parte de los costos de los beneficios de SNAP con base en las tasas de error.

La más reciente prórroga a la Ley de Agricultura expira el 30 de septiembre, por lo que en o antes de esa fecha, el Congreso debe ponerse de acuerdo sobre su contenido final o aprobar otra extensión.

Las posibilidades de consenso son inciertas. Muy probablemente la legislación actual se volverá a extender.

Cualquier proyecto para la transición a SNAP en la isla debe ser integrada al Farm Bill.

Como parte de la discusión en el comité, Ray Luján presentó una enmienda para dejar constancia de que la delegación demócrata estaba a favor del cambio de programas que busca atenuar el problema de la inseguridad alimentaria en la isla.

Los republicanos, por su parte, han citado el alto costo para no impulsar la transición. Líderes como el presidente del comité de Agricultura de la Cámara, Glenn “GT” Thompson, por ejemplo, han hecho referencia a los $1,000 millones de inversión en la fase inicial, según un reporte de la Oficina de Presupuesto Congresional (CBO).

Luján es uno de los coauspiciadores del S.3958 que presentó la senadora de Nueva York, Kirsten Gillibrand, en marzo pasado, para facilitar la transición.

La legislación modificaría la Ley de Alimentos y Nutrición de 2008.

Al momento, la medida cuenta con 19 coauspiciadores. Solo uno de ellos, Roger Wicker (Mississippi), es republicano.

La medida hermana en la Cámara de Representantes fue presentada, en septiembre del año pasado, por el comisionado residente Pablo José Hernández.

En la Cámara Baja, el proyecto de ley cuenta con 74 coauspiciadores; siete de estos son republicanos.

En abril pasado, ese cuerpo legislativo aprobó su versión del paquete sin incluir la transición.

Gillibrand dijo en la red social X, en referencia a un artículo de El Diario, que la exclusión de Puerto Rico de SNAP es un “castigo” para los ciudadanos de EE.UU. en el territorio, donde aproximadamente la mitad de la población se encuentra bajo los niveles de pobreza.

“La exclusión de Puerto Rico del programa SNAP ha castigado a los puertorriqueños, privándolos de beneficios nutricionales esenciales y de miles de millones de dólares en fondos para la isla”, indicó la legisladora en un mensaje el 15 de mayo pasado.

La demócrata argumentó que la delegación republicana ha “mostrado escaso apoyo para reformar la asistencia nutricional en Puerto Rico”.

“Me mantengo firme en mi compromiso de luchar por ello en la Ley Agrícola (Farm Bill) y de asegurar que los puertorriqueños cuenten con los mismos beneficios que se otorgan a los demás estadounidenses”, puntualizó.

Contrario a los estados, los residentes en Puerto Rico obtienen una subvención en bloque que implica menos financiamiento para asistencia alimentaria y no permite flexibilidad para aumentar las partidas en casos de emergencias como huracanes, por ejemplo.

No todos los territorios operan bajo ese modelo. Guam y las Islas Vírgenes cuentan con el programa SNAP.

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