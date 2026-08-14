Transición a SNAP para Puerto Rico en versión de “Farm Bill” del Senado: “Este año se ve difícil”

NUEVA YORK – La cercanía de las elecciones de medio término en Estados Unidos sumado a la división entre demócratas y republicanos sobre lo que debe incluir la “Farm Bill” (Ley de Agricultura) complica las probabilidades de que la transición del PAN (Programa de Asistencia Nutricional) al SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) en Puerto Rico sea aprobada en este Congreso.

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Julietta López, vicepresidenta de Asuntos Federales y Movilización de la Red de Hispanic Federation (HF), indicó a El Diario que ve difícil que la discusión sobre el cambio de programas avance en lo que resta de sesión.

“Este año se ve difícil. No hay muchos días legislativos que quedan; estamos en (año de) elección; el Congreso tiene sus recesos más largos porque es año de elección…El Senado está extremadamente dividido en cómo tienen que trabajar esa legislación”, declaró en entrevista.

López, quien ha seguido de cerca las discusiones sobre el tema en ambas cámaras legislativas, confirmó que la semana pasada el Comité de Agricultura, Nutrición y Silvicultura del Senado no le dio paso a la versión de Farm Bill presentada por su presidente, el republicano John Boozman.

“Ahora mismo, el Senado empezó a trabajar el Farm Bill la semana pasada en el Comité de Agricultura y no pudieron sacar la legislación del comité. Estamos esperando a ver si existe la posibilidad de pasar legislación este año, pero si no, tendrá que hacer el Congreso el próximo año. En septiembre es cuando van a poder hacer la determinación final de si van a extender el Farm Bill o si van a poder hacerlo este año. Creemos que no van a haber los números en el Senado para poder pasarla (una nueva legislación)… Ahora mismo estamos paralizados en eso, pero seguimos con la abogacía”, informó la portavoz.

La más reciente extensión de la Ley Agrícola expira el 30 de septiembre. Si los legisladores no llegan a un acuerdo, se espera que la versión vigente se prorrogue nuevamente.

El paquete ómnibus lleva extendiéndose mediante prórroga desde el 2023 por falta de consenso entre los legisladores. La Ley Agrícola de 2018 caducó inicialmente en ese año.

El pasado 6 de agosto, la moción en el Senado para bajar la Farm Bill al pleno no fue aprobada en el comité. La ausencia, por problemas de salud, del republicano de Kentucky, Mitch McConnell, facilitó que los demócratas bloquearan el paquete. El republicano de Alabama, Tommy Tuberville, tampoco estuvo presente.

Un análisis de NACO (National Association of Counties) indicó que, a pesar de que no se aprobó el traspaso de la legislación al hemiciclo, el organismo aprobó varias enmiendas durante la fase de revisión, entre las que se encuentran ampliar la elegibilidad del programa SNAP para incluir el pollo asado caliente, transferir permanentemente el programa “Food for Peace” al Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA), y otorgar a los estados y condados más flexibilidad para calcular los requisitos de costos compartidos de los beneficios de SNAP.

Precisamente, uno de los temas en el que se enfocan republicanos y demócratas es en el reparto de costos de SNAP entre las autoridades federales y estatales.

Los senadores no se han puesto de acuerdo sobre cuánto tiempo de prórroga deberían recibir algunos estados antes de tener que pagar parte de los costos de los beneficios del programa con base en las tasas de error.

La propuesta de Boozman y de la mayoría de los republicanos es una prórroga máxima de un año.

Por su parte, los demócratas bajo la tutela de la senadora de Minnesota, Amy Klobuchar, la de mayor rango en el comité, respaldan al menos dos años de prórroga para que los estados reduzcan sus tasas de error y ajusten sus sistemas. Parte del argumento de la minoría es que, debido a la imposición de los nuevos costos, las jurisdicciones empiecen a reducir los beneficios del programa.

“Los demócratas estaban en contra (de la versión), porque no incluía lo que ellos querían en términos de SNAP. Ahora mismo, los demócratas piensan que van a lograr control en el Congreso (después de las elecciones de medio término). Ellos están enfocados en hacer la legislación bajo la versión que ellos quieran el próximo año, mientras que los republicanos quieren su versión”, resaltó López en referencia al tranque entre ambas delegaciones.

En el caso específico de la transición a SNAP para Puerto Rico, el senador demócrata de Nuevo México, Ben Luján, había presentado una enmienda a esos fines.

La representante de HF explicó que la acción fue simbólica o para dejar consignado que los demócratas favorecen el cambio.

“El presentó la enmienda para decir que los demócratas estaban a favor de esto, pero, como los demócratas no iban a votar en favor de la legislación total, no querían votar contra la transición. Entonces, era un momento para enviar un mensaje claro de que Puerto Rico tiene que tener su transición…”, expuso.

Sobre los argumentos de los republicanos en el sentido de que la transición implicaría mucho dinero por parte del gobierno federal, López planteó que los efectos a largo plazo de la inseguridad alimentaria en el territorio costarán más.

“Los recursos del Gobierno van a costar plata (dinero), pero por eso es que tenemos los sistemas de impuestos. Por eso es que el Gobierno tiene a las agencias, para servirnos. La realidad es que, cuando las personas no tienen acceso a los alimentos necesarios, se enferman y terminan gastando más plata del Gobierno. Inicialmente, sí van a gastar más, pero el Gobierno, al final, va a gastar menos en seguros médicos. Es algo que se tiene que hacer. Las personas en Puerto Rico, ciudadanos americanos (estadounidenses), no tienen acceso a comida. Gastamos plata en guerras, gastamos plata en cosas que no están pidiendo los ciudadanos estadounidenses. Esto es algo que sí están pidiendo”, comparó.

“¿Ustedes creen que realmente bajo un Congreso demócrata sea más fácil avanzar una legislación de este tipo?, porque yo también he escuchado opiniones en el sentido de que hay demócratas que tampoco están de acuerdo con la transición. Es correcto pensar que si viene un Congreso demócrata haya más probabilidades de que se apruebe una transición”, indagó este rotativo.

“Hemos hablando con los comités de Agricultura, tanto con republicanos y demócratas, y hemos trabajado bastante para que ellos entiendan la razón y el impacto de la transición. Ahora mismo estamos en un lugar súper bueno. Seguimos buscando más apoyos para la legislación y algo súper bueno en el Senado es que el líder (de los demócratas Charles) Schumer la está apoyando. Eso significa que, en cuanto a los demócratas, ellos están enfocados en que tienen que trabajar por eso (la transición) para Puerto Rico”, respondió.

En el Senado, “Puerto Rico Nutrition Assistance Fairness Act” (Ley de Equidad en la Asistencia Nutricional para Puerto Rico) fue radicada en marzo pasado para facilitar la transición a SNAP en el archipiélago.

El S.3958, introducido por la demócrata de Nueva York Kirsten Gillibrand, cuenta con 19 coauspiciadores.

El único republicano que ha apoyado la medida es Roger Wicker, de Mississippi.

Esa legislación es equivalente al H.R.5168 que presentó el comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández, en la Cámara de Representantes en septiembre del año pasado.

En ese cuerpo, 74 legisladores han respaldado el proyecto de ley. De esos, siete son republicanos. Entre estas se encuentra la delegada de las Islas Marianas del Norte, Kimberlyn King-Hinds.

Al igual que Puerto Rico, ese territorio estadounidense en el Pacífico, recibe, en lugar de SNAP, una subvención en bloque que reduce significativamente los fondos para asistencia alimentaria.

En abril pasado, la Cámara de Representantes aprobó su versión de la Farm Bill sin la transición a SNAP.

Sin embargo, el gobierno de Puerto Rico se atribuyó haber logrado la inclusión de lenguaje a favor del cambio en el reporte del Comité de Agricultura que acompañó el H.R. 7567.

La Administración de la gobernadora Jenniffer González argumentó que el reporte (H. Rept. 119-620, Book 1) expresa “apoyo del comité al objetivo de transición de PAN a SNAP, y reconoce que SNAP proveería más herramientas para promover empleo en la isla”. Añadieron que en el texto se alienta a Puerto Rico y al USDA a “continuar formulando un plan hacia la transición que sea viable en términos financieros y operacionales”.

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