Sentencian a líder pandillero MS-13 detenido por FBI tras atacar lavandería y campo de fútbol en Nueva York con cuchillos y machetes

Elías Serrano Bonilla, líder de la pandilla MS-13 “Hempstead Locos Salvatruchas” (HLS), fue condenado a 17 años de prisión tras declararse culpable de dos ataques perpetrados en 2024 contra 8 víctimas con cuchillos y machetes: uno en un campo de fútbol en Hempstead y otro en una lavandería en Uniondale.

Serrano Bonilla fue detenido el 8 de agosto de 2025 en su domicilio de East Meadow por agentes del Departamento de Policía del condado Nassau y de la Oficina Federal de Investigación (FBI). El salvadoreño de 22 años se declaró culpable el 2 de julio de 2026 ante la jueza Joy Watson de los delitos de intento de homicidio, conspiración y agresión. Además de la pena en prisión, deberá cumplir cinco años de supervisión tras su liberación.

“Una de mis principales prioridades es erradicar a los miembros de la pandilla MS-13 y su violencia del condado Nassau, y esta sentencia representa otro paso importante en esa dirección”, declaró la fiscal de distrito Anne Donnelly, en un comunicado. Serrano Bonilla “fue el instigador de varios ataques públicos descarados por parte de los ´Hempstead Locos Salvatruchas´, que dejaron a casi una docena de nuestros residentes gravemente heridos. Él y la MS-13 intentaron intimidar a otros mediante el miedo y la fuerza, pero el mensaje de mi oficina es claro: la violencia de pandillas en nuestras comunidades es inaceptable, y llevamos a estos delincuentes ante los jueces y tras las rejas”.

Dentro de la pandilla HLS, Serrano Bonilla es considerado un “homeboy”, o líder. Según la fiscalía, el 20 de octubre de 2024, aproximadamente a las 4:25 p.m., Serrano Bonilla y varios cómplices atacaron a seis víctimas con cuchillos y un machete mientras jugaban fútbol en el Kennedy Memorial Park de Hempstead. El día del incidente, las imágenes de videovigilancia recuperadas en el lugar lo mostraron caminando acercándose a las víctimas.

Acto seguido, él Serrano Bonilla y sus cómplices comenzaron a golpear a las víctimas con patadas y puñetazos. Un cómplice, Pedro Martínez Velásquez, utilizó un machete para golpear a una víctima en el antebrazo izquierdo. Otro cómplice, Kelvin Martínez, sacó un cuchillo del bolsillo de su pantalón y apuñaló a una víctima en el pecho. Entre las lesiones sufridas por las seis víctimas —cuyas edades oscilaban entre los 20 y los 51 años—, una recibió una puñalada en el hombro izquierdo; otra fue apuñalada en la caja torácica, lo que requirió la extirpación de la vesícula biliar y la reparación del diafragma y el hígado; y una tercera recibió un golpe de machete en el antebrazo izquierdo, causándole una laceración profunda.

Serrano Bonilla, Velásquez y Martínez huyeron tras el ataque subiendo al vehículo de otro cómplice. Una orden de registro autorizada por el tribunal en el auto utilizado en el escape permitió hallar un cuchillo con un mango en forma de águila que tenía grabadas las letras “MS”.

2do ataque, dos meses después

El 18 de diciembre de 2024, aproximadamente a las 8:48 p.m., Velásquez, Martínez y otros co-conspiradores imputados atacaron a dos víctimas con tubos blancos y un machete mientras se encontraban estacionadas frente a un establecimiento “Super Laundromat”, en Uniondale.

Un video grabó a Martínez pateando en el pecho a una víctima mientras intentaba huir, y sujetándola mientras otro miembro de la pandilla MS-13 blandía un machete y la cortaba en repetidas ocasiones. Otro hombre fue golpeado con un tubo blanco y sufrió una laceración profunda en la frente, además de múltiples cortes en el cuerpo.

Los agresores se identificaron como miembros de la pandilla MS-13 y declararon que iban a matar a las víctimas. Ambos acusados ​​fueron localizados y detenidos a pocas cuadras del lugar del incidente, aproximadamente 15 minutos después de la comisión del segundo ataque. Tras declararse culpables, en abril de este año Martínez y Velásquez fueron condenados, cada uno, a 12 años de prisión y 5 años de supervisión posterior a la liberación.

Long Island y Queens son áreas con alta presencia pandillera, donde se le atribuyen docenas de ejecuciones y desapariciones. Los grupos están asociados con reclutar jóvenes, mayormente de origen latino. Operan mediante la intimidación y la violencia, incluyendo el homicidio y el enriquecimiento de sus miembros y asociados mediante actividades delictivas, como allanamientos de morada, robo de armas de fuego, joyas, dinero en efectivo y otros artículos de valor, y la venta de narcóticos.

En marzo de este año Herberth “Kepa” Rodríguez y Elías “Rebelde” Martínez Villanueva, miembros de la pandilla 18th Street, fueron declarados culpables de ejecutar a un hombre que creían pertenecía a la rival Mara Salvatrucha (MS-13), mientras se encontraba sentado en la parte trasera de un taxi en Queens (NYC).

En 2022 la joven Leniz Escobar, conocida como “La diablita”, fue sentenciada a 50 años de prisión por atraer a cuatro jóvenes a una emboscada mortal a machetazos en Long Island (NY).