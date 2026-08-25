Adolescentes enfrentan cargos tras choque fatal en persecución policial en NJ

Una persecución policial que comenzó de madrugada en Nueva Jersey terminó con un choque mortal que arrebató la vida de una madre y abuela y de su pareja de más de 2 décadas.

4 adolescentes están acusados de viajar en una Mercedes-Benz G Wagon robada, valorada en unos $220,000 dólares, antes de estrellarse contra el automóvil de las víctimas.

De acuerdo con el New York Post, el accidente ocurrió poco antes de las 8 a.m. (ET) del sábado, cerca de Route 50 y Third Street, en Mays Landing, Atlantic County. Según la Fiscalía del Condado de Atlantic, los jóvenes circulaban a gran velocidad, en sentido contrario, cuando impactaron de frente un Hyundai.

El golpe fue tan violento que el vehículo de las víctimas salió despedido hasta una gasolinera cercana. Dentro viajaban Alice Stilwell, de 67 años, y Robert Barr Jr., de 54, residentes de Egg Harbor Township. Ambos murieron a consecuencia de las heridas sufridas en el accidente.

Stilwell era madre y abuela de 10 nietos, además de una estilista que había convertido su oficio en una forma de acompañar a otras personas.

Una vida dedicada a la belleza

De acuerdo con el obituario publicado por su familia, Stilwell comenzó su carrera como estilista a principios de la década de 1990. Para ella, trabajar detrás de una silla no significaba solamente peinar o transformar la apariencia de sus clientes. El salón se convirtió en un espacio donde muchas personas encontraban escucha, confianza y consuelo.

Con el paso de los años, la estilista llegó a ser una figura cercana para quienes acudían con ella. Su familia recordó que ejercía, en cierta forma, como consejera y amiga. Aunque recientemente había reducido sus horas de trabajo para acercarse a la jubilación, no conseguía abandonar por completo una profesión que amaba.

En sus últimos años también dedicó tiempo a la creación artística. Realizaba piezas y objetos de carácter artesanal que vendía en mercados de agricultores de la zona. Su familia asegura que esa faceta creativa se convirtió en otra manera de compartir con los demás aquello que la hacía feliz.

Una persecución que comenzó horas antes

La secuencia que terminó en el accidente había comenzado varias horas antes. La policía seguía la pista de una Mercedes-Benz G Wagon 2024 con placas de Pensilvania desde aproximadamente las 3:40 a.m. (ET), cuando el vehículo pasó a toda velocidad junto a un agente en Longport que intentó detenerlo.

Horas después, alrededor de las 7:45 a.m. (ET), agentes de Hamilton Township volvieron a localizar la camioneta y emprendieron una persecución. Sin embargo, según los fiscales, los oficiales perdieron de vista el vehículo unos minutos antes de que ocurriera el choque en Mays Landing.

Las autoridades indicaron que los adolescentes salieron del accidente con heridas aparentemente menores y trataron de escapar a pie. La huida duró poco: fueron detenidos por la policía poco después.

La investigación continúa mientras las autoridades reconstruyen los minutos previos al impacto. El reporte inicial señala que la camioneta había sido robada antes de que comenzara el recorrido por distintas localidades del sur de Nueva Jersey. El hecho de que la persecución se extendiera durante horas ha generado preocupación entre los residentes, debido a la velocidad con la que se desplazaba el vehículo y al riesgo que representaba para otros conductores.

El automóvil de Barr y Stilwell quedó involucrado en una colisión que, por la violencia del impacto, convirtió un trayecto cotidiano en una escena fatal. Para sus familiares, la pérdida resulta más dolorosa porque ocurrió de manera inesperada y dejó sin respuesta una rutina que parecía normal aquella mañana de sábado.

Cargos contra 4 adolescentes

Nayshaun Brown, de 18 años y residente de Atlantic City, y 3 adolescentes cuyos nombres no fueron divulgados por ser menores de edad enfrentan cargos por conspiración para cometer agresión agravada, conducción por diversión y evasión de la policía.

Las autoridades todavía no han establecido públicamente cuál de ellos conducía la G Wagon cuando ocurrió el impacto. También se desconoce quién representaría legalmente a Brown o a los menores.

Sigue leyendo:

* Padre latino incinerado por “error”: familia exige $16 millones a funeraria en Nueva York

* Horrible final: trabajador pisado por rocas durante construcción en Connecticut

* Adolescente latino ejecutado y 4 heridos: más de 60 casquillos dejó balacera en Nueva York