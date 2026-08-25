Padre latino incinerado por “error”: familia exige $16 millones a funeraria en Nueva York

Una familia hispana está demandando por $16 millones de dólares a la funeraria “R.G. Ortiz” en el Alto Manhattan (NYC) tras una supuesta confusión relacionada con el cadáver de su padre, que llevó a que fuese cremado sin autorización.

“Abrimos el ataúd y encontramos a otro hombre. Y estuvieron horas intentando convencernos de que era nuestro padre”, denunció José Luis Díaz a NBC News, hijo del fallecido.

José Daniel Díaz Felipe, conocido cariñosamente como “Danielito”, falleció a los 84 años en mayo, y cuando sus familiares y amigos se disponían a despedirlo, al llegar a la funeraria en Washington Heights quedaron atónitos al ver el ataúd. Murió calvo, pero el cadáver que estaba en el ataúd y vestido con la ropa de Díaz tenía cabello y era mucho más alto que él.

La familia intentó obtener respuestas de inmediato sobre el paradero de su finado. Al principio la funeraria insistió en que el cuerpo dentro del ataúd era el de su padre, a pesar de los argumentos de la familia en contra, según se indica en la demanda. Tras los servicios, finalmente la funeraria admitió haber cometido un error: alegaron que habían recibido a dos cuerpos con el mismo nombre y confundido los cuerpos.

“Fue cruel. Hacernos entrar en contacto con otro cuerpo”, dijo Díaz. Posteriormente, la funeraria informó a la familia de que su padre había sido incinerado días antes, según la demanda. Así que la familia no tuvo la oportunidad de ver el cuerpo de su padre antes del proceso ni de despedirse adecuadamente.

“Creemos que sabían que habían cometido un error y esperaban ser lo suficientemente convincentes para encubrirlo”, afirmó el abogado de la familia, Philip Rizzuto. La familia reclama $16 millones de dólares por daños y perjuicios a raíz de la supuesta confusión, alegando haber sufrido graves “daños mentales, psicológicos y traumáticos, incluyendo un profundo dolor y sufrimiento mental”.

La dirección de la funeraria, que cuenta con ocho sucursales en toda la ciudad de Nueva York, no ha emitido comentarios sobre la demanda.

Reclamos previos

El mes pasado, una familia denunció que, por error de la funeraria, una matriarca de 93 años fue cremada contra su voluntad en Queens (NYC), aunque su deseo era ser enterrada en Guyana, su país natal

En el otoño de 2024 una familia de Nueva York vivió un horror tras la muerte de la madre Carmen Maldonado en Queens (NYC): su cuerpo, que debía ser enviado a Ecuador, terminó muy lejos de allí, en Guatemala, y descubrieron el error a través de un video en TikTok.

En agosto de ese año el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de la Ciudad de Nueva York (DCWP) anunció que la funeraria R.G. Ortiz tendría que indemnizar con $604,000 dólares a clientes que se determinó fueron explotados, y pagar $100,000 en sanciones civiles.

En 2023 una familia demandó $60 millones de dólares a nombre de un padre que murió a los 72 años en Carolina del Sur y se suponía que su cuerpo sería enviado a Nueva York, pero mandaron el cadáver equivocado, al que enterraron con su ropa favorita y en la parcela familiar.

También ese año una funeraria de Nueva Jersey fue demandada por una familia hispana por el extravío de las cenizas de un fallecido que fueron dejadas en un auto que terminó siendo robado por unos adolescentes.

En 2022 una familia demandó por $55 millones de dólares alegando que al padre lo sepultaron en el lugar “equivocado”, y luego fue exhumado y vuelto a enterrar sin permiso de ellos en Spring Valley (NY). También ese año Dawn Morales pidió $65 millones de dólares como compensación en una demanda contra una funeraria de Nueva York, alegando que el cuerpo de su madre supuestamente fue enterrado con otros muertos no reclamados.