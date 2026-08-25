Horrible final: trabajador pisado por rocas durante construcción en Connecticut

Un trabajador de 41 años, falleció la mañana de ayer en un accidente de construcción ocurrido en una cantera en Seymour, Connecticut.

Agentes de policía, bomberos y servicios de emergencia acudieron a la cantera Haynes, ubicada en Derby Av, alrededor de las 10:40 a.m. del lunes, tras recibirse el reporte de un accidente laboral. Los equipos de emergencia encontraron al hombre inconsciente y con heridas graves y se confirmó su fallecimiento en el lugar de los hechos, indicó NBC News.

Una investigación preliminar reveló que el trabajador operaba maquinaria pesada cerca de la base de la cantera de roca cuando varias piedras sueltas se desprendieron del talud y le causaron heridas mortales. Las autoridades señalaron que en el momento del incidente no se estaban realizando voladuras en la cantera.

La identidad del hombre aún no ha sido revelada. Sólo se informó que era residente de Wallingford. La policía de Seymour, la Unidad de Investigación de Incendios y Explosiones de la Policía Estatal de Connecticut, el inspector de incendios de Seymour y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) de Connecticut están investigando el incidente.

“Se trató de un accidente de construcción mortal”, declaró el jefe policial John Bucherati, citado por Valley Independent Sentinel. “Acudimos al lugar junto con el cuerpo de bomberos y los servicios de emergencia médica, y localizamos a la víctima. Estaba operando una perforadora y, al parecer, una roca se desprendió de una cornisa y lo golpeó, causándole heridas graves”.

Tragedias recientes

Según un informe reciente, los obreros de construcción y extracción lideran los accidentes laborales mortales en el estado Nueva York, y la mayoría de las víctimas son hispanos en NYC.

En febrero un trabajador de la construcción de 47 años falleció y un hombre de 40 años quedó en estado crítico tras el derrumbe de una zanja en una obra en Brooklyn (NYC). En octubre de 2025 un obrero cayó fatalmente 4 pisos en obra en Queens (NYC). Días antes un carpintero que trabajaba en el túnel del río Hudson (Hudson Yards Gateway Project) falleció tras una caída de 50 pies (15 metros) en Manhattan (NYC). También ese mes Ander Bustamante (25) murió dramáticamente al caer desde una altura de siete pisos mientras limpiaba ventanas en la Escuela de Enfermería de Columbia University en Washington Heights, Alto Manhattan (NYC).

En otro caso similar, en 2024 un trabajador de la construcción de 45 años pereció al caer 18 pisos en un accidente laboral en Harlem, Manhattan (NYC). Igualmente ese año un obrero murió tras el derrumbe de un techo en Brooklyn (NYC).

En marzo de 2024 un trabajador hispano murió al colapsar una construcción ilegal en Brooklyn (NYC). En noviembre de 2023, en otro dramático accidente laboral en NYC, un trabajador hispano de limpieza de 46 años murió después de quedar atrapado dentro de un camión de cemento en El Bronx (NYC).

En mayo de 2023 el ex jefe de un joven trabajador que murió aplastado por una cabina que se precipitó fue acusado dos años después, en El Bronx. En abril de ese año se anunció que tres contratistas enfrentarían cargos adicionales por la muerte de Segundo Huertas (48), trabajador ecuatoriano víctima de un accidente laboral también en El Bronx en el verano de 2019.

Personas no vinculadas con una obra también pueden ser víctimas fatales: en febrero de 2024 una mujer de 74 años murió después de ser golpeada por ladrillos que cayeron de la fachada de su casa en Brooklyn tras una nevada. En diciembre de 2019 Erica Tishman, arquitecta y vicepresidente de una compañía de gestión de proyectos, murió trágicamente al caerle en la cabeza un escombro que se desprendió de un edificio en Midtown West, Manhattan.