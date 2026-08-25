Beyoncé donará $1 millón de dólares para las víctimas del terremoto en Colombia

La cantante estadounidense Beyoncé donará $1 millón de dólares a las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió varias ciudades de Colombia el pasado 10 de agosto.

Beyoncé donará esta suma a organizaciones que están ayudando sobre el terreno en Colombia, así lo confirmó a EFE este martes la empresa de la artista, Parkwood Entertainment. La donación está destinada a las víctimas de Chocó, Colombia, una de las localidades más afectadas y donde se registró el epicentro del sismo.

“La donación está destinada a ayudar de inmediato a proporcionar alimentos y suministros de vivienda a las zonas más gravemente afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Chocó, Colombia, en la madrugada del 10 de agosto”, indicó la empresa.

En un escrito, la empresa invita a visitar a dos de esas organizaciones que están realizando labores de recuperación, Food for the poor y World Central Kitchen, del chef español José Andrés.

La cifra de muertos por el terremoto es de 331, 4.439 heridos, 240 desaparecidos y 364 personas rescatadas, según el último informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La nota difundida por Parkwood Entertainment recuerda que, además de los fallecidos y heridos, muchos han perdido sus casas y hay infraestructuras dañadas en varias ciudades, lo que afecta gravemente al suministro de alimentos.

Beyoncé se suma a la lista de artistas que han donado dinero para ayudar a las víctimas por el terremoto en Colombia. Shakira viajó a Chocó y prometió donar $1 millón de dólares para la reconstrucción de escuelas y la Universidad Tecnológica del Chocó, cuya estructura quedó severamente afectada por el terremoto.

Karol G también anunció una importante donación para los damnificados durante su participación en el concierto benéfico ‘Voces por la Vida’, celebrado en Bogotá para ayudar a las miles de personas afectadas por el terremoto. La artista donó $1,2 millones de dólares a través de su fundación ConCora.

Karol G se presentó en el concierto vía streaming desde Los Ángeles. “No olvides por qué lo estamos haciendo (…) Lo estamos haciendo para seguir ayudando a los otros. Quisiera que no se quedara aquí, quisiera que fuera en la calle, en un gesto de generosidad con alguien, en algo que podamos hacer todos los días por alguien más, por nuestra comunidad”, manifestó. “Te amo mucho, Colombia, te amo con todo mi corazón, me dueles demasiado”, dijo antes de dedicar ‘Milagros’ a su país.

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