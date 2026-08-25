Candidato republicano a gobernador de Florida respalda a Trump en la “caída del régimen” cubano

El candidato republicano a gobernador de Florida, el congresista Byron Donalds, respaldó este martes la política hacia Cuba del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al esperar “la caída del régimen” y ofrecer su apoyo al “pueblo cubano” cuando eso suceda.

“Queremos apoyar al presidente con respecto a una Cuba libre. Una Cuba libre es algo que apoyo completamente. Ese régimen necesita caer y, cuando lo haga, el pueblo cubano tendrá un gran amigo en mí como próximo gobernador de Florida”, declaró Donalds a EFE tras un evento en Miami.

El congresista, quien tiene el apoyo de Trump ante las elecciones del 3 de noviembre, anunció que su candidato a vicegobernador será un hijo de exiliados cubanos que “huyeron del comunismo”, el senador estatal Bryan Ávila, en un evento en Miami en el que prometió a los votantes latinos de la región combatir “el socialismo”.

Los republicanos confían en que la política exterior de Trump y el ascenso de los Socialistas Democráticos de América (DSA), como la candidata demócrata al Senado en Florida, Angie Nixon, persuadan a los votantes latinos en la región, donde cubanos y venezolanos son renuentes a la palabra “socialismo”.

“Estamos concentrados en problemas de los que la gente está hablando en su mesa de cocina cada día. Eso es en lo que estamos concentrados. Pero también tenemos que asegurarnos (de) que las personas en Miami-Dade y en toda Florida entiendan que el socialismo no puede afianzarse en Florida”, expresó Donalds a los medios.

Un llamado a los votantes cubanos

Aunque la desaprobación de Trump entre los latinos subió a un 66 % en marzo pasado, los cubanos permanecían como el único grupo que lo apoyaba, con un balance neto de 22 puntos porcentuales de respaldo positivo al presidente, según una encuesta del Latino Public Opinion Forum de la Universidad Internacional de Florida (FIU).

Donalds, quien ganó las primarias del Partido Republicano hace una semana y podría convertirse en el primer gobernador afroestadounidense de Florida, anunció a su compañero de campaña en la Torre de la Libertad (Freedom Tower), que acogió a los exiliados cubanos en las décadas de 1960 y 1970.

Ante un público que en su mayoría era de origen cubano, el congresista prometió que mantendrá al “socialismo” fuera de Florida, al asegurar que el estado está recibiendo empresarios y residentes que “huyen” de las políticas progresistas de estados como Nueva York y California.

“Defendemos el sentido común, y creo que es indicativo que estemos hoy aquí en la Torre de la Libertad porque Florida se ha convertido en la encarnación de personas, tanto de nuestro país como procedentes de Cuba y Venezuela, que querían escapar de la tiranía y vinieron aquí, a Florida”, manifestó en su discurso.

El aspirante recibió el respaldo del congresista federal cubanoestadounidense, Mario Díaz-Balart, quien junto a sus colegas de Miami es una de las voces más críticas de los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua en la Cámara de Representantes.

“Byron Donalds no permitirá que el socialismo tome el estado de Florida”, sostuvo Díaz-Balart. “Que Dios los bendiga a todos. Y este es el lugar donde el socialismo viene a morir”, agregó.

Pedro Pablo Cortés

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