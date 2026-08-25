Comienzan a contener el incendio ‘Hawk’ en Nevada con miles de evacuaciones

Los bomberos han comenzado a contener este lunes el gran incendio, bautizado como ‘Hawk fire’, que mantiene evacuadas a decenas de miles de personas en el entorno de la ciudad de Reno, en el norte del estado de Nevada.

En una rueda de prensa celebrada este lunes, los bomberos informaron que el fuego, que aún abarca más de 15,000 acres (unas 6,000 hectáreas), está contenido en un 27%.

El incendio, que el domingo estaba completamente descontrolado y afecta principalmente al condado de Washoe, mantiene a 23,000 residentes sujetos a órdenes de evacuación, mientras que otros 40,000 están alertados sobre una posible evacuación.

‘Hawk fire’, que según autoridades locales ha sido provocado, ha destruido 32 viviendas y dañado otras seis, principalmente en el suburbio de North Valleys, y mantiene sin electricidad a unos 7,000 clientes.

Los bomberos permanecen muy atentos a las condiciones meteorológicas de esta semana, después que la ausencia de humedad y los fuertes vientos avivaran el fuego el sábado y el domingo.

Seis personas resultaron heridas, entre ellas tres civiles y tres socorristas, informó Shane Akerson, del Distrito de Protección contra Incendios de Truckee Meadows, de acuerdo con CNN.

A primera hora del lunes, unos 10,000 clientes de servicios públicos se encontraban sin electricidad en el condado de Washoe, de acuerdo con PowerOutage.us.

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