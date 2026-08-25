Emiten advertencias por temperaturas extremas que afectarán a millones en la región sur de EE.UU.

Más de 80 millones de personas están bajo alerta o aviso por calor extremo esta semana, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Los expertos del Centro de Predicción Meteorológica de servicio describieron esta última ola de calor como una “masa de aire sofocante incluso para los estándares de mediados y finales de agosto”.

Una ola de calor peligrosa y sin precedentes seguirá en el centro-sur del país y se extenderá al suroeste a mediados de semana, con temperaturas en el día de 100 °F. Gran parte del suroeste desértico, incluyendo zonas de Arizona y Nuevo México, también podría batir récords de calor, según NWS.

Se prevé que esta última ola de calor se mantegan een la mayoría de las Grandes Llanuras del Sur y el Bajo Valle de Mississippi hasta mediados de esta semana, con temperaturas que superarán los 100 °F. El suroeste continuará experimentando un calentamiento hasta el final de esta semana, con máximas diurnas que podrían llegar a los 109 °F o más.

No solo las temperaturas durante el día son altas. El NWS dice que las noches no refrescan. Las mencionadas temperaturas altas y prolongadas, sumadas a la escasa disminución de las temperaturas nocturnas, aumentan el riesgo de enfermedades vinculadas con el calor.

Los meteorólogos cada vez son más capaces de establecer la conexión entre los fenómenos meteorológicos extremos —en este caso, el calor— y el cambio climático. Además, pueden demostrar la magnitud de dicha conexión.

Rebecca Hersher, de NPR, indicó que la señal climática es particularmente fuerte con el calor.

Michael Wehner, científico sénior del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, donde estudia los fenómenos meteorológicos extremos y el impacto del cambio climático en ellos, dijo lo siguiente: “En el caso de las olas de calor comunes —como el día más caluroso del año o el día más caluroso cada 10 años— en Estados Unidos, el cambio climático ha aumentado la temperatura de esa ola de calor entre 3 y 5 grados Fahrenheit”.

Cómo entender el cambio climático

El impacto de este fenómeno en las olas de calor se encuentra bien documentado por la ciencia, pero puede resultar difícil discernir la veracidad entre tanta información.

El cambio climático provocado por el hombre está alimentando olas de calor más largas e intensas en Estados Unidos y en todo el mundo, e incrementa la posibilidad de temperaturas peligrosamente altas.

El fenómeno científico, causado principalmente por la quema de combustibles fósiles, está haciendo que las olas de calor sean más frecuentes e intensas que en años anteriores. La cantidad promedio de olas de calor que experimenta EE.UU hoy en día se ha duplicado desde la década de 1980.

Los récords de calor se superan con más frecuencia debido al calentamiento global. Las olas de calor más intensas serían imposibles sin el calentamiento terrestre causado por el ser humano.

Un ejemplo de esto es el calor extremo que se registró en Europa en junio; sería prácticamente imposible sin el cambio climático provocado por el hombre, de acuerdo con los científicos del grupo World Weather Attribution.

La actual ola de calor que flagela a Estados Unidos hará que el índice llegue a los 105 y 115 °F en algunas zonas del sur de Arizona, así como en gran parte de Texas, Louisiana y el norte de Florida esta semana.

Las muertes vinculadas con el calor están subestimadas, y el calor es más mortal que los huracanes, los incendios forestales y las inundaciones juntos.

El calor húmedo es especialmente peligroso porque el sudor no se evapora cuando hace calor y hay mucha humedad, lo que impide que el cuerpo se enfríe.

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