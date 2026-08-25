Ester Expósito cuenta que Mbappé cambió su perspectiva del amor después de pasar por relaciones “turbulentas”

Con tan solo 26 años, Ester Expósito es una de las actrices españolas con mayor popularidad a nivel global y desde hace varios meses ha dado de qué hablar en el aspecto sentimental tras ser vista en repetidas ocasiones con el futbolista Kylian Mbappé.

De hecho, unas imágenes compartidas hace varios días por el delantero francés confirmaron la relación y, en una entrevista reciente con el portal GQSpain, la artista se abrió un poco más sobre su vida amorosa.

Ester Expósito confiesa que había vivido puras relaciones “turbias”

En la conversación, Ester tocó varios temas a nivel profesional, pero también habló sobre el amor: los conceptos actuales y su proceso personal en ese sentido.

“Yo he tenido un proceso y un camino. Creo que un poco por las cosas que tenemos instauradas todavía del amor romántico, de que el amor duele, es intenso y hay drama“, compartió Expósito.

En esa misma idea, confesó que todas sus relaciones previas fueron un poco complicadas: “Mis relaciones siempre eran un poco turbulentas. He tenido momentos muy felices, pero mi pasado en las relaciones amorosas fueron muy intensas y dramáticas”.

Ester Expósito conoció un nuevo concepto de amor con Mbappé

Luego de esa confesión, la española detalló que la madurez y su actualidad en ese aspecto la llevaron a darse cuenta de que en su pasado asociaba el amor con el caos por las mismas vivencias con las que tuvo que lidiar.

“Estoy en un momento bonito, en el que me he dado cuenta de que tenía completamente asociado el drama con el amor. Es como memoria del inconsciente (emocional). Me he dado cuenta de que no tiene que ser así”, añadió.

Lo que ratificó que Expósito pudo cambiar su concepto de amor por algo más bonito fue su siguiente comentario: “Estoy en ese momento de descubrir que el amor puede ser profundo y verdadero, desde la paz y la calma. De hecho, eso es lo más bonito”. Luego confirmó que actualmente está viviendo esa experiencia, lo que deja claro que habla de su relación con el futbolista del Real Madrid.

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